上半年交通投资超过1.6万亿元
同比增长6.7%，保持高位运行
2022年08月03日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月2日电 （记者刘志强）记者日前从交通运输部获悉：上半年，我国完成交通固定资产投资超过1.6万亿元，同比增长6.7%，继续保持高位运行。
公路建设形势持续向好。上半年，我国新开工高速公路和普通国省道项目近170个、4800公里，总投资2910亿元。截至6月底，高速公路和普通国省道新改建工程在建规模达到8.7万公里，在建项目超过2000个，总投资约7.3万亿元。
水运重大工程有序推进。上半年，苏州港太仓港区四期工程，钦州港大榄坪南作业区7号、8号泊位自动化改造工程等已建成投运。长江干线朝天门至涪陵河段航道整治工程、引江济淮航运工程、西江贵港至梧州3000吨级航道二期工程等正加快实施。
综合交通枢纽方面，湖南长沙黄花机场综合客运枢纽工程进度超过30%；杭州亚运会重要交通配套工程杭州西综合客运枢纽基本建成；海南自贸港海口新海港综合交通枢纽工程进度超过75%。
《 人民日报 》（ 2022年08月03日 01 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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