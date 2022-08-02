人民网北京8月2日电 （记者余璐）记者从国家林业和草原局获悉，由11个部门联合开展的为期三个月的“2022清风行动”，查处了一大批破坏野生动植物资源案件，严厉打击了野生动植物非法贸易，有力遏制了野生动植物非法贸易活动，全面巩固了禁食野生动物和长江十年禁渔等成果。

国家林业和草原局相关负责人表示，2022年2月15日至5月15日，国家林业和草原局、农业农村部、中央政法委、中央网信办、公安部、交通运输部、海关总署、国家市场监督管理总局、国家铁路局、中国民航局、国家邮政局等11部门，在全国范围内联合开展了以打击非法猎捕、采集、人工繁育、出售、收购、运输、寄递、食用、经营利用、进出口野生动植物资源为重点的“2022清风行动”，全链条、多渠道打击破坏野生动植物违法犯罪活动，强化野生动植物资源监管保护。

据介绍，“2022清风行动”期间，全国共出动执法车辆40万余次，执法人员120万余人次；监督检查野生动物栖息地、人工繁育和经营利用场所、交通运输站点、口岸和沿海地区、长江流域禁捕水域等各类场所110万余处；查办野生动植物案件近1.2万起，其中行政案件4300余起，刑事案件7500余起；打掉犯罪团伙719个，打击处理违法犯罪人员1.4万余人；收缴野生动植物13万余只（头、尾、株），野生动植物制品14万余件、近20万千克，木材约97吨，非法猎具渔具4.6万余个（张、台），没收违法所得5600余万元，处以罚款和罚金1亿多元。

此次行动加大了对走私和非法交易大象、犀牛、老虎、豹、穿山甲等重点物种案件的查处力度，共查办相关案件270余起，没收象牙、犀角、虎、穿山甲、羚羊角及其制品1.3万余件、1100余千克。此外，此次行动还查处涉兰花、苏铁、金毛狗蕨等重点野生植物案件近500起，涉候鸟案件700余起，涉石首鱼及其他水生野生动物案件1000余起，涉长江禁渔案件3600余起，有力震慑了破坏野生动植物资源违法行为。

国家林业和草原局相关负责人表示，下一步，国家林业和草原局将依托打击野生动植物非法贸易部际联席会议机制，继续坚持问题导向，积极协调有关部门，加强部门间的工作联动，充分发挥防范和打击网络非法野生动植物交易工作组的作用，加强网络市场监管，指导地方政府进一步健全执法机制，强化基层执法力量，持续深入开展宣传教育活动。

(责编：孙红丽、高雷)

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