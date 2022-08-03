今年下半年央行将保持流动性合理充裕
加大对企业的信贷支持
2022年08月03日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月2日电 （记者吴秋余）记者从近日召开的人民银行2022年下半年工作会议上获悉：今年下半年，央行将保持流动性合理充裕，加大对企业的信贷支持，保持金融市场总体稳定，巩固经济回升向好趋势，抓好政策措施落实，着力稳就业、稳物价，发挥有效投资的关键作用，保持经济运行在合理区间。
会议提出，今年以来，稳健的货币政策实施力度进一步加大，稳经济大盘重点领域得到有效金融支持。1月至6月企业贷款加权平均利率降至有统计以来新低。6月末，广义货币（M2）、社会融资规模、人民币贷款余额增速均超过10%，对实体经济支持力度加大，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。
会议要求，用好政策性开发性金融工具，重点发力支持基础设施领域建设，加大金融支持民营小微企业等重点领域力度。
《 人民日报 》（ 2022年08月03日 02 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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