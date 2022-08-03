本报记者 刘志强

基础设施是经济社会发展的重要支撑。今年4月召开的中央财经委员会会议强调，要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设，把联网、补网、强链作为建设的重点，着力提升网络效益。

近年来，我国不断优化提升水运设施网络，探索发展分布式智能电网，加快构建国家水网主骨架和大动脉，服务国家重大战略，支持经济社会发展。未来，如何进一步优化网络型基础设施的布局、结构、功能和发展模式？今天起，本版推出“加强网络型基础设施建设”系列报道，敬请关注。

——编 者

在我国的综合运输体系中，哪种方式的货物周转量比例最高？

答案是水运。

拥有运能大、成本低、污染小、占地少等比较优势，水运在我国综合运输体系中作用关键、地位重要。

据统计，到2021年底，我国内河航道的通航里程达12.8万公里，拥有生产用码头泊位20867个，基本形成了长三角、津冀、粤港澳等世界级港口群。

今年4月召开的中央财经委员会会议提出，“加强沿海和内河港口航道规划建设，优化提升全国水运设施网络。”党的十八大以来，我国水运设施网络建设进展如何？下一步将怎样补足短板、优化提升？记者进行了采访。

国家高等级航道网、大型专业化码头建设加快

长江干线，全球内河运输最繁忙的黄金水道。交通运输部长江航务管理局数据显示：2021年，长江干线货运量达到35.3亿吨，连续10余年位居内河航运世界第一。

不只是长江。党的十八大以来，我国加快推进水运基础设施建设，水运大通道、港口货运枢纽的功能进一步强化。

——国家高等级航道网持续完善。

截至2021年底，全国内河航道通航里程达12.8万公里，居世界首位，其中国家高等级航道超过1.6万公里。

“经过多年建设，以南北海运、长江干线、西江航运干线、京杭运河—淮河等水运主要通道为骨架，以主要港口为枢纽，以国家高等级航道为主体，衔接铁路、公路、管道等方式，连通世界、干支衔接的水路交通运输总体框架已经形成。”交通运输部综合规划司副司长苏杰表示。

——大型专业化码头建设加快。

随着一批现代化大型集装箱码头相继建成，我国沿海港口基础设施实现了适度超前、迈向世界先进的跨越。目前，我国已掌握自动化码头建设运营全链条关键技术，已建和在建自动化码头规模均居世界首位。

交通运输部水运局副局长柳鹏介绍：截至2021年底，全国港口拥有生产用码头泊位20867个，其中，万吨级及以上泊位2659个，比2012年增长41%；目前全球港口货物吞吐量和集装箱吞吐量排名前十的港口中，中国港口分别占8席和7席，港口“硬核”力量充分彰显。

——水运业绿色转型稳步推进。

党的十八大以来，我国超额完成了港口岸电布局任务，5类重点专业化泊位岸电设施覆盖率达75%，长江经济带等重点水域、重点航线岸电常态化使用积极推进，岸电使用量大幅提高；长江干线13个水上洗舱站和13个水上服务区建成并投入运营，新建成8座船舶液化天然气加注站。

有力支撑经济社会发展，为全球产业链供应链稳定作出积极贡献

7月23日20时，随着“地中海艾达2号”轮缓缓驶离天津港欧亚国际集装箱码头，天津港“地中海东南亚航线”正式首航。今年上半年，天津港集团完成集装箱吞吐量1051.1万标箱，同比增长2.1%，创历史最好水平。

党的十八大以来，水运设施网络助力我国成为世界上具有重要影响力的水运大国，有力支撑了经济社会高质量发展。

水运主通道地位进一步巩固。2021年，全年完成水路货物运输量82.4亿吨，稳居世界首位，完成水路货物周转量11.6万亿吨公里，在综合运输体系中占比53%。

港口枢纽作用进一步彰显。目前，港口承担了我国98%的进口铁矿石、93%的进口原油、89%的进口煤炭和97%的进口粮食接卸和绝大部分外贸集装箱的运输任务。2021年，我国港口货物吞吐量155.45亿吨，集装箱吞吐量2.83亿标箱，两项指标均多年稳居全球第一。

海运服务水平进一步提升。目前，我国水路国际运输航线通达世界，全球海运连接度最高。“特别是疫情发生以来，货运港口率先全面复工复产达产，为全球产业链供应链稳定作出了积极贡献。”柳鹏说。

“加强沿海和内河港口航道规划建设，优化提升全国水运设施网络，有利于进一步服务构建新发展格局、畅通经济循环，有利于国家重大战略、区域协调发展战略的落地实施，也能为国际贸易运输提供可靠保障，保障国家经济安全。”交通运输部规划研究院教授级高工、首席研究员陈正勇认为。

进一步畅通国家高等级航道、发挥沿海港口枢纽作用

到2035年，国家高等级航道达2.5万公里左右，沿海主要港口27个，内河主要港口36个……在《国家综合立体交通网规划纲要》提出的“6轴7廊8通道”主骨架布局中，水运设施网络是重要组成部分。

“与未来目标相比，我国水运网络设施仍存在内河国家高等级航道通达范围不足、国家高等级航道占比偏低、网络化程度不高，部分沿海港口码头能力富余度和安全韧性不足等短板，亟待进一步补齐。”苏杰表示，将以联网、补网、强链为建设重点，加快推进水运基础设施高质量发展。

一方面，加快建设，让国家高等级航道更畅通，网络更健全。

据介绍，针对国家高等级航道里程占比偏低、部分航道尚未达到规划标准、部分支流航道存在碍航瓶颈等问题，我国将实施国家高等级航道畅通工程。

具体来说，要加强干支衔接畅通，加快实施连接淮河和长江的引江济淮航运工程等。要开展枢纽瓶颈节点攻坚，推进缓解三峡通航瓶颈制约。要加强海河联运通道建设，推进连通上海港、宁波舟山港、南通港、北部湾港等港口的内河集疏运通道建设。

另一方面，要多措并举，让沿海港口作用得到更充分发挥。

党的十八大以来，我国积极推进沿海主要港口集疏运“公转铁”“公转水”，提高综合运输效能。截至2021年底，全国沿海和内河港口的铁路进港率已分别超过70%和50%，集装箱铁水联运量完成754万标箱。

据介绍，为持续改善港口集疏运条件，我国将实施集装箱海铁联运综合改革区建设工程，加快构建一体化、网络化、标准化、信息化的海铁联运系统，打通进出港铁路的“最后一公里”。我国还将推进粮食、能源、矿石、集装箱等专业化码头建设；推动11个国际枢纽海港拓展国际航线和物流服务网络，进一步提高全球海运连接度，完善枢纽功能。

《 人民日报 》（ 2022年08月03日 14 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经