丁怡婷

扎实做好迎峰度夏能源保供工作，要充分发挥煤电“顶梁柱”、煤炭“压舱石”的作用，尤其要抓住“保量”和“稳价”两个关键

入夏以来，全国出现大范围高温天气，不少地区加速复工达产，多个省份用电负荷创历史新高，用能需求明显回升。随着“七下八上”负荷高峰期来临，全国用电负荷还将继续攀升，对迎峰度夏能源保供工作带来一定挑战。

保障电力安全稳定供应，是稳经济、保民生的重要一环。今年以来，在各方共同努力下，我国电力运行总体平稳有序。作为“压舱石”的煤炭生产较快增长，上半年全国规模以上企业煤炭产量21.9亿吨，同比增长11%，连续5个月保持两位数增长，电厂、港口存煤水平大幅提升。水电方面，今年夏季来水形势较好，上半年水电发电量同比增长20.3%。此外，随着大型清洁能源基地和核电建设稳步推进，风电、光伏、核电等清洁能源发电整体较快增长。上半年，我国还新增投产电源7000万千瓦，相当于3个三峡电站的装机容量，加上陕北至武汉、白鹤滩至江苏等跨省区输电通道陆续投运，向华东、华中地区的输电能力再增加1200万千瓦。

手中有粮，心中不慌。燃料保障水平提升、重大电力项目投产，增加了我们迎峰度夏能源保供的底气。同时也要看到，当前煤炭电力保供仍然面临一定的不确定性，区域性、时段性供需偏紧矛盾仍然存在。上半年国际大宗能源价格高位震荡，造成我国能源进口成本上升、进口量下降，也对我们立足国内多元供应、增强能源保障能力提出了更高要求。

以不足50%的装机占比，生产了全国约60%的电量，满足了超过70%的高峰负荷需求……当前，煤电仍是我国最主要的电源。扎实做好迎峰度夏能源保供工作，要充分发挥煤电“顶梁柱”、煤炭“压舱石”的作用，尤其要抓住“保量”和“稳价”两个关键。

保量方面，一要保产量，在确保煤炭安全清洁高效利用的前提下，积极挖掘增产潜力，有效释放先进产能。二要保运量，上半年我国煤炭新增产能、产量基本集中在晋陕蒙新地区，随着各地电煤需求回升、进口煤减少，沿海地区电煤需求旺盛，煤炭跨省运输需求明显增加，为此需要统筹做好运力安排，确保电煤运输平稳有序。三要保储量，加快推进储煤设施建设，稳步提升存煤能力，保障高峰期用煤需求。

稳价方面，今年以来，随着发电供热用煤中长期合同全覆盖等政策落地见效，煤炭价格波动幅度明显低于去年四季度。不过，当前煤价整体仍处高位，不少煤电企业仍处于亏损状态。为此，需要运用市场化法治化办法，通过完善煤炭产供储销体系、强化市场预期管理等措施，引导煤价运行在合理区间。同时，进一步完善财税、金融等支持政策，为煤电企业减负纾困。

能源安全是关系国家经济发展的全局性、战略性问题。坚持立足国内、补齐短板、多元保障、强化储备，持续提升能源稳定供应和风险管控能力，我们定能做好迎峰度夏能源保供工作，促进国内能源市场平稳运行。

《 人民日报 》（ 2022年08月03日 18 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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