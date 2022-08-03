本报记者 罗珊珊 吕中正 曹文轩

参展观众在第二届中国国际消费品博览会上拍摄展品。

石中华摄（人民视觉）

参展商在第二届中国国际消费品博览会现场演示VR（虚拟现实）滑雪设备。

新华社记者 张丽芸摄

椰风习习，精品齐聚。7月25日至30日，由商务部和海南省人民政府共同主办的第二届中国国际消费品博览会在海南海口精彩亮相。10万平方米的展区面积，吸引来自61个国家和地区的1600多个国际品牌参展，1200多个国内品牌参展，600多个全球新品首发首秀，各类采购商和专业观众数量超过4万人。

在这场硕果累累、热闹非凡的消费盛会上，众多来自国内外的消费精品、新品集中展示，免税经济、国货创新、可持续消费等主题备受关注，折射出我国消费升级的一些新趋势。

免税经济——

政策支持带来行业新机遇

“这次消博会，我在品牌展台订购了心仪已久的新款腕表，免税后算下来比在普通商店便宜了近3000元！”来自北京的王先生告诉记者，消博会结束后，他还要在海南游玩几天，再去三亚国际免税城购物，“现在很多护肤品在海南的免税价格比在境外还便宜。”

“收获满满！”京东集团副总裁冯全普用四个字形容本次消博会之旅。7月26日，京东国际分别与海旅免税、国免等免税持牌企业达成战略合作升级，“以本次消博会为契机，我们将继续巩固战略合作关系，充分发挥彼此优势，建设低成本、高效率、优体验的全球免税供应链体系。”

免税购物已成为海南的“金名片”。海南自贸港建设以来，海南离岛免税购物政策迎来大调整，除离岛旅客每年每人免税购物额度提高至10万元、取消单件商品8000元免税限额规定外，还大幅减少单次购买数量限制的商品种类。由此，自由贸易港政策红利充分释放，吸引着免税运营商以及各类品牌商、投资方涌进海南。海南免税业蓬勃发展，带动我国免税经济持续增长。

安永发布的《2022中国旅行购物白皮书》显示，全球旅游市场遭受疫情影响，旅行零售渠道受阻，2020年中国免税市场销售额下降4.8%，但2021年中国免税市场却在逆境中迅速恢复增长态势，销售额较2020年增长66.8%。

中国旅游集团中免股份有限公司董事长彭辉表示，一方面，在政策支持下，海南旅游零售市场空间将进一步扩大。另一方面，海南基础设施建设日益完善，为未来旅游零售市场发展提供良好基础。

海口海关统计显示，海南离岛免税新政实施至今年6月底，海关监管离岛免税购物金额906亿元、销售数1.25亿件、购物旅客1228万人次。日均购物金额1.24亿元，较新政实施前增长257%。免税消费借助消博会平台和离岛免税等优惠政策，进一步丰富了海南旅游消费市场，推动国内消费转型升级。

今年4月，国务院办公厅发布《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》提出，完善市内免税店政策，规划建设一批中国特色市内免税店。

在政策支持下，全国多个城市纷纷出台举措，支持免税消费市场发展。比如，北京提出增设口岸免税店，支持机场免税店销售国货精品；上海支持免税品经营企业增设市内免税店，加快推进重点商圈离境退税商店全覆盖，扩大即买即退试点范围。

普华永道中国税务及商务咨询合伙人江凯认为，市内免税店是各城市发展免税消费的重要抓手。海南的经验为各城市发展市内免税店提供了有益借鉴，多地多场景发展也有助于实现免税消费市场间的良性互动，为国内免税消费开拓更大的发展空间。

国货创新——

转型升级拓展发展新空间

最新款电动水翼冲浪板、陆空两栖的“飞行汽车”、人工智能健康助听器……本届消博会新设立了国货精品馆，5000平方米的展区内集中展示了国货精品和老字号。

“国产品牌真的是变化太大了，品质进步明显，品牌形象也上了一个大台阶，完全可以和国际优质消费品同台竞技，值得好好逛一逛。”在第二届消博会的首个专业观众日，一位来自深圳的参展观众在8号馆内不由赞叹。

“去年带了30多万元的丝毯在展会上全部售罄，今年我们早早做了准备，带了将近150万元的毯子，期待能在消博会上对接到更多的客户。”在消博会河南展馆，河南新兴工艺品进口有限公司董事长孟泽强信心满满。

“国货崛起是大势所趋。随着消费者、特别是年轻群体文化自信的增强，消费者对国货、国潮、老字号品牌的认可度持续提升。”京东消费及产业发展研究院院长刘晖介绍，京东销售情况显示，从2018到2021年消费者对于国潮商品的消费热情增长迅猛，购买国潮相关商品的用户数增长了超90%，成交金额增长了284%，销量增长了411%。

在国货精品馆内占地面积最大的“华夏风物馆”内，960平方米的核心展区内有不少国货精品。

豫园股份旗下海鸥表今年带来了充满国潮设计感的腕表新品。国表品牌与经典手游的“破圈”联动，契合了当下消费潮流，受到很多年轻人关注。

大量国货品牌不断提升技术、设计、服务、营销等水平，越来越重视用户细分需求和体验。国货精品展区的馆长王文育表示，该展馆突出消费新趋势，展示了国货从“中国制造”到“中国智造”的转变，彰显老字号传承与创新。

中国社会科学院发布的《2022国货市场发展报告》指出，我国工业产业内部结构转型升级，制造业尤其是高端制造业占比快速增长。光伏、新能源汽车、家电、智能手机等重点产业跻身世界前列。

中国（海南）改革发展研究院经济研究中心研究员匡贤明认为，国货要持续做好品质文章，在工艺、服务等方面提高标准，让“中国制造”“中国服务”成为品质的保障；要做好品牌建设，更好适应消费升级趋势。积极利用好消博会等重要展会平台，把国货更好地宣传出去。

可持续消费——

绿色发展引领社会新风尚

本届消博会上，绿色发展、可持续消费理念成为会场内外的共识。

不仅展会本身在运营、搭建、交通、餐饮等方面全方位践行绿色低碳理念，努力打造环保节能型展会的标杆，不少参展采购商也纷纷聚焦可持续消费，带来绿色消费商品。

骑单车点亮绿色灯带、试用可降解文具、绘涂濒危动物色板……在消博会4号馆的可持续消费体验空间，晨光文具、欧莱雅中国、戴尔科技、华润雪花、李锦记等多家企业在此展示可持续消费探索成果。

在本届消博会上举办的第二届可持续发展论坛，《城市商圈推动可持续消费指导原则》《日化行业推动可持续消费行动指南》《供应链脱碳行动》等行业倡议发布，凝聚起更多推动全球可持续消费与生产的重要力量。

近年来，聚焦汽车全生命周期、绿色智能家居家电等重点领域，商务部会同有关部门出台了一系列政策，印发《促进绿色消费实施方案》《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》及促进绿色智能家电消费政策措施，并开展绿色建材下乡活动。

“目前看，这些举措正在落地见效。”商务部消费促进司相关负责人介绍，以汽车为例，2022年上半年，新能源汽车销售量达260万辆，同比增长1.2倍。其中，新能源乘用车销量占乘用车总销量的24%，也就是说每卖出4辆新车就有1辆是新能源汽车。

本届消博会上，海马、奇瑞等多款备受关注的新能源汽车亮相发布。随着技术进步，未来将为消费者带来更优质、舒适的新能源汽车消费体验。

《 人民日报 》（ 2022年08月03日 19 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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