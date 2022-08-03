本报记者 孔德晨

近日，中国人民银行、银保监会、证监会分别召开年中会议，总结上半年工作，并对下半年重点任务作出部署。专家认为，会议涉及货币政策、房地产信贷、中小银行风险、企业境外上市等关键词，释放出最新政策信号。随着一系列政策落实，金融市场保持总体稳定有坚实基础。

保持流动性合理充裕

8月1日，央行召开的2022年下半年工作会议认为，今年以来，各方面工作取得了新成效。稳健的货币政策实施力度进一步加大，6月末，广义货币（M2）、社会融资规模、人民币贷款余额增速均超过10%；稳经济大盘重点领域得到有效金融支持，出台金融支持疫情防控和经济社会发展23条政策措施；金融国际合作向纵深推进，人民币成功通过加入国际货币基金组织特别提款权货币篮子以来的首次审查，权重从10.92%上升至12.28%。

会议提出了下半年七大工作重点，包括保持货币信贷平稳适度增长、稳妥化解重点领域风险、完善宏观审慎管理体系、深化金融市场改革、稳步提升人民币国际化水平、深入参与全球金融治理、持续提升金融服务和管理水平等。

其中，会议强调要综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。引导金融机构增加对实体经济的贷款投放，保持贷款持续平稳增长。中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军介绍，这释放出了央行将通过信贷投放、流动性提供等多种政策工具来稳定经济大盘，确保下半年经济平稳增长的清晰信号。

东方金诚首席宏观分析师王青认为，下半年，货币政策实施将主要体现在狠抓现有政策措施的落实上，包括充分发挥各类结构性政策工具潜力，引导政策性开发性银行落实好新增8000亿元信贷规模和设立3000亿元金融工具等。

促进房地产市场平稳健康发展

“一行两会”对房地产领域下半年重点工作作出了明确部署。央行提出，防范化解中小银行风险；因城施策实施好差别化住房信贷政策；保持房地产信贷、债券等融资渠道稳定，加快探索房地产新发展模式。银保监会提出，支持地方做好“保交楼”工作，促进房地产市场平稳健康发展。

“上半年，房地产市场领域风险情况出现了新的变化，一些房地产开发企业在资金稳定方面面临较大压力，甚至出现了债务违约等情况。”赵锡军说，“央行和相关监管部门出台的这些政策是及时且有针对性的，对阻断风险的传递和扩散、保持房地产市场平稳健康发展将起到积极作用。”

中信证券首席经济学家明明认为，通过引导5年期LPR报价下行，能够降低房贷利率，有利于稳定房地产市场。

赵锡军表示，总的来看，下半年应坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。

全力落实稳经济一揽子措施

聚焦下半年金融发力稳经济，央行会议提出，坚持稳中求进工作总基调，保持金融市场总体稳定，巩固经济回升向好趋势，抓好政策措施落实，着力稳就业、稳物价，发挥有效投资的关键作用，保持经济运行在合理区间。

银保监会会议要求，要把稳定宏观经济大盘放在更加突出的位置，更好发挥金融逆周期调节作用，全力落实稳住经济一揽子政策措施。加强稳企纾困，主动做好餐饮、住宿、文旅、运输等行业企业接续融资安排。

证监会会议提出，更好服务稳增长大局。在抓好已出台措施落地的同时，聚焦科技创新、民营企业、中小企业等重点领域和薄弱环节，研究推出更多更有力的支持措施。稳步扩大REITs试点范围，加快推进常态化发行，促进存量资产盘活。发挥资本市场并购重组主渠道作用，强化交易所、新三板、区域性股权市场等多层次市场联动，助力经济结构优化调整。

证监会表示，将进一步健全民营企业债券融资支持机制，着力提升民营经济、中小企业发债融资的可得性和便利性；深入推进基础设施领域不动产投资信托基金扩募和试点范围拓宽，抓紧推动保障性租赁住房、民营企业试点项目落地，助力加快形成存量资产和新增投资的良性循环；与相关方面一道，深化债券市场基础设施互联互通，完善市场化法治化债券违约处置机制，加快构建制度健全、竞争有序、透明开放的债券市场体系。同时，进一步完善期货市场品种体系，推动更多实体企业参与期货市场，加强期现联动监管，更好助力保供稳价大局。

赵锡军认为，面对外部环境的压力，采取一系列措施稳住经济大盘、增强发展信心很有必要。下半年，应进一步加大金融服务实体经济力度，助力稳经济。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经