人民网北京8月3日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，8月2-5日，2022年中国科学院地学部学术年会在青海省西宁市举行，50余位中国科学院院士参加会议。这是2022年中国科学院学部学术年会暨“科学与中国”20周年院士行首场活动，随后，8月-9月间，信息技术科学部、技术科学部、化学部、生命科学和医学学部、数学物理学部将陆续在黑龙江省、辽宁省、吉林省、云南省和贵州省举办学术年会及“科学与中国”20周年院士行活动。

中国科学院学部学术年会（以下简称“学术年会”）是学部作为国家最高科技咨询机构发挥学术引领作用的重要平台，自2008年召开以来，已经成功举办七届。学术年会始终紧密围绕国际科技热点，聚焦国家创新发展战略需求，前瞻学科领域发展新方向，分析和判断新一轮科技革命和产业变革的突破口，提出创新发展的战略方向、重点任务和学科建设建议，展现学部重大学术咨询研究成果，引导社会尊崇科学思想和方法，促进公众提升科学意识和素养。

学术年会以各专业学部学术年会为载体，除进行特邀院士专家学术报告和2021年新当选院士报告会外，还邀请优秀中青年科学家参加并做报告，为他们提供与院士进行学术交流的平台；在各专业学部学术年会期间，面向院士群体举办“形势与任务报告会”，以及由学部科学道德建设委员会牵头组织的“道德学风报告会”。通过这些新举措，希望进一步加强广大院士对当前形势的了解与把握，提升对院士肩负使命责任的认识。

年会突出精准服务地方经济社会和区域创新发展，首次选择分专业学部、分区域召开学术年会。与此前学术年会均与院士大会同期举办不同，今年六个专业学部首次在不同时间、不同地点，结合专业学部学科特点和地方需求，分别在东北、西北和西南地区省份召开。通过分专业学部召开学术年会，组织院士们围绕西部大开发与生态保护、东北振兴等国家重大战略和区域经济社会发展需要，结合各自专业所长，发挥科技智库作用，开展建言献策活动。例如，地学部常委会从本专业学部学科特点出发，充分考虑青海科技发展情况、资源能源生态、地形地貌地质、环境水文气候等特色，决定在青海召开学术年会，并结合地方需要有针对性开展咨询服务和科普报告，助力西部经济社会发展。地学部50多位院士将分别与青海省水科厅、青海省自然资源厅、三江源国家公园管理局、中科院西北高原生物研究所、中科院青海盐湖研究所、青海民族大学等单位，就河道综合治理、矿产勘察、三江源国家公园科技支撑体系建设、盐湖资源保护与利用等关键科技问题，开展研讨交流，聚智献策。

期间，各专业学部学术年会同期举办“科学与中国”20周年系列活动。“科学与中国”院士专家巡讲活动是由中国科学院于2002年发起，联合中宣部、教育部、科技部、中国工程院、中国科协共同主办的高层次公益性科普活动，旨在发挥院士群体在科学普及和科学教育方面的高端引领和率先示范带动作用。20年来，在六部门共同推动和广大院士的积极参与下，院士专家走进学校、党校、企业等，在30余个省、自治区、直辖市，开展了2000余场次的科普报告，产生了广泛积极的社会影响。2022年中国科学院学部学术年会暨“科学与中国”20周年活动，6个学部将分别组织院士科普报告近50场，其中，地学部与青海省将共同组织“科学与中国”20周年院士青海报告会暨传承“两弹一星”精神中国青年英才论坛。

(责编：赵竹青、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经