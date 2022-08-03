人民网北京8月3日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度显示，目前我国早稻收获基本结束，预计面积稳中有增，单产基本稳定。双季晚稻栽插近八成，秧苗素质较好。

“去年亩产平均不到800斤，今年普遍超过1200斤。”在湖南省长沙县春华镇，种了30年水稻的种粮大户庞大伟对今年的收入前景信心满满。今春，老庞种下300亩早稻，前期受长期阴雨天气影响，早稻长势普遍较差，开始还担心收成，但今年早稻产量不减反增。“这多亏了农机人员送来‘良种＋良法’。从育秧到收割，每天有人在田间值守，今年的收入比去年强。”

7月中下旬以来，当地早稻相继成熟，据湖南省农业农村厅农情调查，今年早稻结实率高，谷粒饱满，稻谷品质好。“早稻湿谷收购价格每50公斤110-115元左右，干谷每50公斤135-140元左右，同比增加10元左右，可基本冲抵农资价格上涨带来的不利影响，农户有望获得稳定收益。”相关负责人表示。

全年粮食生产的大头在秋粮，秋粮占75%，能否实现全年粮食丰收关键还得看秋粮。农业农村部种植业管理司负责人刘莉华在2022年上半年农业农村经济运行情况举行发布会上表示，7、8、9三个月既是秋粮生长发育和产量形成的关键时期，也是旱涝、台风等灾害多发重发的时期，还是病虫危害最严重的时候，夺取秋粮丰收还要过多个关口，任务还十分艰巨。

刘莉华表示，在落实种植面积方面，确保晚稻和晚秋作物应种尽种，种在适播期，特别是指导“两季不足、一季有余”的地区努力发展再生稻，能增一亩是一亩，能增一季是一季。

在防灾减灾方面，重点要做好洪涝、夏伏旱、高温热害、台风、早霜、寒露风等灾害的防范，实现“龙口夺粮”。同时，加强草地贪夜蛾“三区四带”的布防、水稻“两迁”害虫等重大病虫害的防治，实现“虫口夺粮”。

“下一步，将持续抓好晚稻移栽后的肥水管理，防范好旱涝、病虫等灾害，搭好丰产苗架，千方百计夺取今年晚稻的好收成。”农业农村部种植业管理司副司长吕修涛说。

(责编：申佳平、高雷)

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