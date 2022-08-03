本报记者 姜 峰 贾丰丰

山村风貌。

本报记者 刘雨瑞摄

俯瞰民居。

本报记者 刘雨瑞摄

夏日时节，走进位于青海省祁连县的白杨沟村，绿树浓荫伴着鸟语花香，田陌上、农家院里，到处一派忙碌景象。

2016年以来，白杨沟村借助卓尔山风景区开发建设的东风，以发展乡村旅游产业作为美丽乡村建设的重要支撑，采取产业化经营形式，使乡村旅游业成为发展村集体经济新的增长点。

目前白杨沟村开设农家院、农家宾馆12家，村民人均可支配收入大幅增长。同时，村两委组织带领本村青壮年劳动力省外务工，实现劳动力转移就业,助农增收。

《 人民日报 》（ 2022年08月03日 04 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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