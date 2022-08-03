伍爱群

习近平总书记强调：“要全面贯彻网络强国战略，把数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府数字化、智能化运行，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。”适应互联网发展趋势，将大数据、云计算、人工智能等数字技术广泛应用于政府依法行政过程，实现政府治理信息化与法治化深度融合，对于优化政府治理流程和方式、提升政府依法行政能力和水平，具有十分重要的意义。《法治政府建设实施纲要（2021—2025年）》提出：“健全法治政府建设科技保障体系，全面建设数字法治政府”。新形势下，我们要把数字政府建设与法治政府建设有机结合起来，为全面建设法治政府筑牢“数字基石”，更好推动科学决策、民主决策、依法决策。

适应国家治理现代化的内在要求。当前，国际形势继续发生深刻复杂变化，百年变局和世纪疫情相互交织，我们既面临难得发展机遇，也面临严峻挑战。要赢得主动、化危为机，需要准确把握数字技术创新发展带来的新机遇。在法治政府建设中创新数字技术运用，以政府数字化转型驱动治理方式变革，推动政府治理流程优化、治理模式创新和履职能力提升，进一步提高政府运行数字化、智能化水平，让法治政府更加智能更加高效，能够更好地把社会主义法治优势转化为国家治理效能，以现代化国家治理体系和治理能力确保人民安居乐业、党和国家长治久安。全面建设数字法治政府，将数字技术融入构建职责明确、依法行政的政府治理体系之中，让数字技术赋能法治，为依法行政提供科技支撑，有利于提升政府治理效能，契合政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化的国家治理需要，能够更好推进国家治理体系和治理能力现代化。

推进全面深化改革的重要举措。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，需要通过全面深化改革，切实推进政府职能转变。全面建设数字法治政府，顺应数字技术和依法行政深度融合的趋势，对促进政府职能深刻转变、持续优化具有重要作用。例如，借助数字技术，更多政务服务事项实现“一件事一次办”“网上办”“掌上办”“自助办”等，可以进一步促进政务服务标准化、规范化、便利化，推动行政机构职能、流程等的法治化再造，有效提升政务服务能力和水平。全面建设数字法治政府，是顺应经济社会数字化转型趋势的主动作为。要围绕加快推进信息化平台建设、加快推进政务数据有序共享、深入推进“互联网+”监管执法等方面，推动相关改革举措落地见效。

满足人民对美好生活向往的必然要求。新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，人民对美好生活的向往更加强烈，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。在依法行政方面，人民期待法治政府的运行方式、业务流程和服务模式更加数字化智能化，决策科学性和服务效率更高，政府管理服务更加透明规范。民之所望，政之所向。全面建设数字法治政府，有利于优化依法行政的方式方法，提高依法行政效能，为人民群众带来更好的政务服务体验，营造良好的创业创新环境，更好增强人民群众的获得感幸福感安全感。

法治政府建设是全面依法治国的重点任务和主体工程，全面建设数字法治政府是推动法治政府建设的重要举措。面对新形势新任务，我们要深刻认识全面建设数字法治政府的重要意义，贯彻落实《法治政府建设实施纲要（2021—2025年）》，聚焦新发展阶段持续深入推进依法行政的实际需要，充分发挥数字技术的赋能增效作用，采取有效举措构建数字化、智能化的政府运行新形态，为全面建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、智能高效、廉洁诚信、人民满意的法治政府提供强劲科技动能。

（作者为华东师范大学特聘教授）

《 人民日报 》（ 2022年08月03日 11 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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