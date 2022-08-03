本报记者 赵梦阳

今年以来，中国农业银行湖北省分行积极响应稳经济工作要求，全力做好金融服务实体经济、助力企业纾困解难工作，提出多条具体措施，确保金融纾困的持续性、可得性，推动地方经济稳增长和高质量发展。

一企一策 精准对接

国家5A级旅游景区云雾山位于武汉市黄陂区，受疫情影响，景区收入损失较大，资金运转较为困难。今年初，农行武汉黄陂支行根据旅游景区的经营特点，对景区未来门票收入等综合收益权打包质押，向景区发放收益权质押贷5460万元，贷款期为7年。“有了这份支持，我们顺利渡过了难关。”景区相关负责人说。

据介绍，景区收益权质押贷是农行湖北省分行创新推出的一款旅游行业中长期贷款产品，通过将景区综合收益纳入担保范围，帮助旅游企业盘活门票收入等存量资产，有效获得贷款。

对文旅、餐饮住宿、交通运输、汽车制造等行业，农行湖北省分行坚持开展差异化金融服务，排查摸底辖内企业客户经营状况和实际困难，一企一策，精准对接、精准纾困。与此同时，加大金融服务力度，突出支持基础设施建设、粮食安全和重要农产品产销、能源供应、先进制造业、住房保障、民生消费等领域。

创新工具 拓宽渠道

德胜物流是一家主营长江沿线干散杂货船舶运输的船东公司，受疫情影响，企业配送效率降低，运输、仓储等成本上涨让企业压力增大。企业想再次申请贷款，但因收入下降，已不符合原贷款条件。了解到企业的困难后，农行三峡分行仅用一天时间就审批了“牵手e贷”100万元，为企业雪中送炭。

农行湖北省分行综合运用无还本续贷、信用贷款、调整分期还款计划等一揽子纾困工具，满足企业合理融资需求。据介绍，“牵手e贷”专门匹配无法按照原贷款产品、贷款额度续贷的小微企业，通过放宽条件、降低门槛为其“输血”。今年以来，农行湖北省分行已为1000余户小微企业续贷11.8亿元。

同时，农行湖北省分行积极创新权证质押、国家融资担保基金“总对总”担保等多种方式，拓宽企业融资渠道，主动为市场主体降低经营成本。今年以来，审批减免企业手续费7500余万元，实体贷款加权利率为4%，低于全省金融机构新放贷款加权利率1.36个百分点，努力为企业减负担、增活力。

主动上门 提升效率

荆门市京山凯龙钙业有限公司厂房内，氢氧化钙、氧化钙生产线有序运行，生产出的产品将作为原材料供应给下游钢铁企业等。然而，就在不久之前，公司还面临履约困境。

凯龙钙业是一家小型化工制造企业。今年以来，企业出现资金缺口，直接影响产品供应能力。当时农行荆门京山支行正通过开展金融纾困“进企业、进园区”活动，逐一摸排客户资金需求，了解到凯龙钙业的情况后及时为其救了急。

为确保纾困政策应享尽享，农行湖北省分行组织全辖机构开展助企纾困专项行动、企业帮扶活动等，提前一个月主动、逐户对接贷款到期客户，确保各项政策及时惠及市场主体。通过上门访实情、出实招，不断优化、提升办贷效率，打通堵点卡点，推动全行对受困企业“能续尽续”“能延尽延”“能展尽展”，小微企业最快可当日获得续贷，一系列措施为企业发展注入了动力。

《 人民日报 》（ 2022年08月03日 14 版）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经