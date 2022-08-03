7月27日，丽香铁路（丽江至香格里拉）全线控制性工程哈巴雪山隧道正洞中导洞贯通，为全隧早日贯通打下基础。目前，丽香铁路重点控制性工程金沙江特大桥主体工程已全部完工，玉龙雪山隧道等19座隧道已贯通。

图为丽香铁路金沙江特大桥（前）和香丽高速金沙江特大桥。

新华社记者 陈欣波摄

《 人民日报 》（ 2022年08月03日 18 版）

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