丽香铁路 施工正忙
2022年08月03日08:38 | 来源：人民网－人民日报
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7月27日，丽香铁路（丽江至香格里拉）全线控制性工程哈巴雪山隧道正洞中导洞贯通，为全隧早日贯通打下基础。目前，丽香铁路重点控制性工程金沙江特大桥主体工程已全部完工，玉龙雪山隧道等19座隧道已贯通。
图为丽香铁路金沙江特大桥（前）和香丽高速金沙江特大桥。
新华社记者 陈欣波摄
《 人民日报 》（ 2022年08月03日 18 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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