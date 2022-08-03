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促进乡村民宿高质量发展（市场漫步）

王  珂
2022年08月03日08:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　加强产业融合、突出文化特色、提升服务水平，乡村民宿能为旅游业高质量发展和乡村振兴贡献更大力量

　　

　　近日，文化和旅游部等10部门印发《关于促进乡村民宿高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》），明确了乡村民宿发展的指导思想、基本原则和主要目标，并部署了完善规划布局、丰富文化内涵、引导规范发展等5项重点任务。《意见》不仅为乡村民宿提质升级提供了遵循，也给行业发展注入新的动力。

　　这几年，乡村民宿成为越来越多游客的选择。相比提供标准服务的酒店，民宿不仅装修更有特色、餐饮更加地道，还更贴近农村生活、方便感受当地文化。尤其是当前，短途游、周边游替代了长途旅游，城市周边的乡村旅游迅速升温，给乡村民宿带来新机遇。根据途家民宿发布的数据，7月首周平台民宿预订量已达到6月全月的60%，暑期民宿预订量迅速增长。其中，亲子游订单占比近七成。不少民宿推出研学体验等为孩子们量身打造的“民宿+”活动，吸引了不少家庭游客。

　　从产业角度看，乡村民宿是乡村旅游的重要业态，是带动乡村经济增长的重要动力，是助力全面推进乡村振兴的重要抓手。长期以来，如何延长游客的停留时间、增加游客的消费场景，是乡村旅游的一个发展难题。乡村民宿无疑是让游客慢下来、留下来、住下来的最好途径。各地实践也充分表明，发展乡村民宿，让更多农民吃上了“旅游饭”，实现家门口就业，也有效增加了农民收入。

　　当然，从供给上看，眼下民宿行业存在一定结构性问题，局部地区供给过剩和高质量供给不足的现象同时存在。在一些民宿产业起步较早的地区，乡村民宿同质化严重，服务水平不高；而在有些资源禀赋较好、乡村民宿需求旺盛的地区，却受基础设施配套、旅游发展理念等方面的制约，民宿没有得到较好发展。及时化解这些难题，做好品质文章，对于乡村民宿未来高质量发展具有重要意义。

　　此次《意见》提出了很多有针对性的举措。比如，在加强产品建设方面，提出“尊重历史文化风貌，合理利用自然环境、人文景观、历史文化、文物建筑等资源突出乡村民宿特色，将农耕文化、传统工艺、民俗礼仪、风土人情等融入乡村民宿产品建设”；在完善规划布局方面，提出“将乡村民宿发展纳入各地旅游发展规划，与国民经济和社会发展规划、国土空间规划等相衔接”。这些举措既有利于鼓励乡村民宿发展得更有特色，也可以尽量避免重复建设、同质化发展。

　　当前，旅游市场中的乡村民宿需求仍在持续增长和升级，未来还有不小空间和潜力。品质化、多元化的民宿，符合旅游消费升级的大方向，契合了人们回归自然、体验民俗风情的渴求，有望成为大众深度休闲的重要载体。乡村民宿加强产业融合、突出文化特色、提升服务水平，就可以更好满足多层次、个性化、品质化的大众旅游消费需求，也能为旅游业高质量发展和乡村振兴贡献更大力量。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月03日 19 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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