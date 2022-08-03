原标题：我国人工智能核心产业 规模超四千亿元

7月26日，工业和信息化部召开“推动制造业高质量发展 夯实实体经济根基”新闻发布会，介绍党的十八大以来，我国工业和信息化事业发展情况。

工业和信息化部科技司副司长任爱光介绍，据测算，我国人工智能核心产业规模超过4000亿元，企业数量超过3000家。智能芯片、开源框架等关键核心技术取得重要突破，智能芯片、终端、机器人等标志性产品的创新能力持续增强。

同时，传统行业转型升级不断加速，培育成长出一批传统行业+AI的典型企业，推广应用一批智能化升级的典型案例，形成了AI与实体经济融合的新模式、新方法。智能制造领域，智能技术的应用极大提升了产品检测和设备利用效率。智慧医疗领域，智能技术有效减轻医护人员工作压力，提高医疗装备的诊断准确性与服务便捷性。目前，国内已获批40余张AI影像医疗器械三类证。

人工智能技术已成为引领新一轮科技革命和产业革命的战略性技术。人工智能的创新发展，尤其是与实体经济的融合发展对推动我国产业升级、促进经济高质量发展起着重要作用。

任爱光表示，工业和信息化部以促进人工智能与实体经济深度融合为主线，重点开展了3方面工作。

一是推进技术创新攻关，以人工智能创新任务“揭榜挂帅”为抓手，发现和培育优秀企业，竞争产出一批优秀产品，联合国家药监局开展人工智能医疗器械专题揭榜工作，调动行业资源和积极性，构建研发—产业—应用“快车道”。组建智能传感器、智能网联汽车等国家制造业创新中心，加强共性技术研发与产业化。鼓励高校、企业组成联合体开展协同创新。

二是促进赋能应用落地，批复建设8个国家人工智能创新应用先导区，部省协同打造人工智能创新发展高地。加强产业技术基础公共服务平台建设，不断提升产业服务能力。积极挖掘并开放一批应用场景，以用促研推动智能技术产品落地应用与迭代。组织开展AI精准赋能中小企业活动，编制《人工智能赋能中小企业技术产品供需目录》，促进智能化转型。

三是打造融通产业生态，建设一批5G基站、工业互联网平台、算力中心等信息基础设施，支持建设并开放行业数据集，夯实产业发展基础。引导鼓励国内开发框架开源开放，推动建立软硬一体、上下游联动的产业生态体系。强化标准引领，加强人工智能标准体系建设，组织编制《国家智能制造标准体系建设指南》，发布了30项智能制造国家标准。

任爱光介绍，下一步，工业和信息化部将充分发挥人工智能先导区作用，通过“揭榜挂帅”等手段，加速推动人工智能在制造、交通、医疗、教育、金融等领域的融合应用，加快新技术、新产品示范推广。

(责编：赵竹青、陈键)

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