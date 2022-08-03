原标题：助力舞蹈传承 抖音直播将服务千名舞者演出创收

直播促进舞者和观众的交流，拉近舞蹈和大众的距离。7月31日，抖音宣布推出针对舞蹈内容创作者的扶持措施，希望未来一年内，服务1000位专业舞蹈演员，助其通过抖音直播恢复演出、获得收入。

为此，抖音将通过产品运营、流量扶持、合作培养等措施，为演员打造线上舞台，帮助他们获得直播收入、开拓受众群体、经营直播票房，从而助力舞蹈行业发展。

近年来，反复的疫情给线下演出市场带来持续的压力。中国演出行业协会公布的数据显示，今年一季度全国取消或延期的演出场次约9000场，占一季度专业剧场、新空间演出总场次的30%。线下演出空间关闭，院团、舞团和舞蹈演员开始走进直播间，寻求出路。

公开数据显示，2022年1月至6月，抖音平台3.6万名舞蹈主播累计直播9042万小时，带来505万场线上舞蹈演出，吸引19.9亿人次用户观看，其中70%主播获得收入。平均每场直播4889人次观看，等同一场大型演出，其中不乏《左手指月》、《木兰行》等经典剧目。

舞蹈家杨丽萍肯定了疫情期间直播为舞蹈行业带来的价值，她提到，演出停摆，院团、舞团经营艰难，舞者失去经济来源，直播带来了稳定的表演舞台和收益。

“直播时每一个舞蹈动作、表情都会被镜头放大，需要舞者更严谨的对待。观众的点赞、喜欢、礼物，是鼓励，更是对我们的鞭策”，青年舞蹈演员宋一帆说道，受疫情影响，演出机会减少，直播打开了与观众互动的第二扇门，也让疫情下舞者的生活有所保障。

同时，观众也有了观演新体验。“以往的舞蹈演出基于线下剧场完成，观众需要有闲暇时间和一定审美水平，才会购票进行文化消费”，中央民族大学舞蹈学院院长马云霞发现，如今，观众打开手机就能欣赏演出，用礼物和打赏代替“演出门票”，用评论表达对舞者的肯定。从剧场到直播间，面积变小了，舞台却更大了，观众也更多了。

杨丽萍表示认同，线下演出时，只有主演是焦点，而在直播间，不同风格的舞者都能被关注。青年舞者在直播间展示技艺，成为“新明星”、获得“新收益”，为舞蹈在线上找到天南地北的“新观众”，有助于舞蹈艺术传承发扬。

据了解，抖音直播将从三个层面服务舞蹈传承：优化产品运营能力，为有需要、有专业表演能力的舞者、舞团开通付费演出、多机位同步直播功能，打造线上线下一体化演出体验；与专业机构合作人才培养机制，推出“云上舞者直播季”“舞蹈传承计划”等项目，定期开展专业舞蹈竞技活动，在线上选拔优秀舞者，输送至线下采风学习和演出；邀请舞蹈名家进行系列直播和培训指导，帮助舞蹈主播提高业务水平；上述措施都会向非遗舞种倾斜。

抖音直播运营总监石敏介绍，该扶持措施面向全国招募，符合条件的舞团、舞者，可以在抖音搜索“舞蹈传承计划”或“舞蹈传承人”相关话题，参与报名。

(责编：曹淼、李源)

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