新华社广州10月15日电（记者马晓澄、丁乐）第132届中国进出口商品交易会（广交会）15日线上开幕，规模和功能扩容升级，参展企业逾3.5万家，比上届增加近万家；上传展品超过306万件，创历史新高。

广交会副主任兼秘书长储士家表示，第132届广交会以“联通国内国际双循环”为主题，在总结前几届线上办展经验基础上，参展范围、平台功能、贸促活动、服务时间上实现新突破。

广交会新闻发言人徐兵介绍，本届广交会进一步放开参展申请，吸纳更多符合条件的企业参展，扩大受惠企业面。其中出口展参展企业34744家，比上届增长约40%，集中在家居用品、家电、建材、餐厨、五金等领域；进口展参展企业400多家，来自30多个国家和地区。

优质企业集中亮相，上传展品数再创新高。本届广交会有品牌企业2094家，拥有国家级高新技术企业、中华老字号等称号的企业超过3700家。所有展品超过306万件，创历史新高，其中智能产品超13万件，绿色低碳展品超50万件，拥有自主知识产权的产品超26万件。

空气炸微波炉、微蒸烤一体机、洗碗机……格兰仕集团的系列健康家电亮相本届广交会。格兰仕海外市场负责人表示，广交会不仅是一个获得订单的交易平台，它也打通了国内、国际两个市场，从产品创新、品牌交流、全球产业生态链建设等方面，为全球企业创造更多条件。

广交会平台功能和服务时长实现新突破。从第132届起，每届广交会线上平台服务时长从10天延长至5个月，除展商连线、预约洽谈功能使用期为10天外，其他功能均持续开放。同时，扩充即时沟通、新增即时发送文件和名片等平台功能，并提供多语种、多渠道客户服务，加强参展指引。

经数届培育，线上广交会的贸促活动实现新突破，专业采购商的数量和质量持续提升。此次，主办方计划举办70余场全球贸易推广系列活动，其中“一对一”精准对接活动40余场，涉及的采购金额预计达千万美元。同时还有吉祥物探广交连线展示活动、200场线上新品首发首展首秀活动等。

在“一对一”专场对接会上，德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼表示，广交会汇聚中国各地的优秀企业，对接全球采购商，是全球工商界互利合作的优质平台，希望德国采购企业能从中把握商机，结识更多贸易伙伴。

“广交会是我国外贸的‘晴雨表’和‘风向标’。随着政策支持加码，广交会的贸易对接效率有望进一步提高，新市场新渠道将得到拓展。”商务部研究院国际市场研究所副所长白明表示，未来我国外贸韧性将进一步增强，新动能将更加充沛，为外贸增长增加动力和底气。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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