10月15日3时12分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将遥感三十六号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（应龙飞 摄）

新华社北京10月15日电 题：发射流程再缩短 长二丁火箭成功发射遥感三十六号卫星

新华社记者宋晨

10月15日凌晨，长征二号丁运载火箭在西昌卫星发射中心成功将遥感三十六号卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功，本次发射的遥感三十六号卫星分别由中国航天科技集团有限公司五院、八院抓总研制。

执行本次任务的长征二号丁运载火箭是由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制的常温液体二级运载火箭，起飞推力约300吨，具备在酒泉、太原、西昌三大卫星发射中心不同轨道要求的单星、多星发射能力。

本次发射是长征二号丁运载火箭2022年度在西昌卫星发射中心的第6次发射任务，截至目前，型号本年度已连续5个月在西昌卫星发射中心执行发射任务。为此，试验队对连续执行任务的试验队员进行了人员调换，确保试验队员心态在高密度发射下得到有效调节和缓解，以更饱满的精神面貌投入到后续工作中。

为了让新进场人员在高密度发射、快节奏工作状态下迅速熟悉工作流程、掌握操作要领、保质保量完成本次发射任务，型号队伍统筹策划，总体及各分系统响应，建立、健全了长征二号丁运载火箭发射遥感三十六号卫星通用产保要求及发射场工作“一本通”。

面对本次发射流程时间比前序任务再缩短10%的形势，各研制单位共同克服转场时间短、发射时间提前等各种困难，将研制工作效率最大化，完成了产品验收、集成测试、大型试验和发射场测试、试验等一系列任务，确保了本次型号任务取得圆满成功。

此外，本次任务中，型号出厂时间紧张。在中国航天科技集团有限公司八院的支持和保障下，型号项目办组织相关人员对研制流程再优化、测试项目再重组、发射场人员再精简。

值得注意的是，试验队在确认平台产品健康状态的基础上，提前测试、高效穿插，仅用5天完成技术区全部工作，16天完成发射场全部工作。

本次发射是长征二号丁运载火箭第68次发射，也是长征系列运载火箭第444次发射。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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