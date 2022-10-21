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我新一代核聚变装置创造运行新纪录

2022年10月21日08:56 | 来源：科技日报
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原标题：我新一代核聚变装置创造运行新纪录

科技日报北京10月20日电 （实习记者都芃）随着倒计时归零，大屏幕上一阵强光闪过，数据分析小组传来了好消息：我国新一代“人造太阳”托卡马克装置（HL-2M）等离子体电流突破100万安培（1兆安），创造了我国可控核聚变装置运行新纪录！

中核集团核工业西南物理研究院聚变科学所副所长（主持工作）、HL-2M实验负责人钟武律20日在接受科技日报记者专访时表示，此次突破标志着我国核聚变研发向着聚变点火迈进重要一步。

衡量核聚变装置及核聚变研究水平有三个参数：燃料的离子温度、等离子体密度和能量约束时间。只有三个参数的乘积超过特定数值，才能够实现真正的核聚变。而等离子体电流的大小将显著影响三个参数中的等离子体密度和能量约束时间。

“我们的托卡马克装置其实就是在一个大型真空容器里面注满气体，然后把气体电离变成等离子体，再用强磁场把带电粒子控制住，让它在真空容器里面悬浮起来。”钟武律说，要让未来的托卡马克聚变堆运行，等离子体电流必须超过1兆安。

HL-2M作为我国先进磁约束核聚变实验研究装置，是我国目前规模最大、参数能力最高的托卡马克装置，其等离子体电流能力可达2.5兆安以上，等离子体离子温度可达1.5亿摄氏度，能够实现高密度、高比压、高自举电流运行。

未来HL-2M将继续有条不紊开展后续实验工作，冲击更高的等离子体电流和离子温度等参数，全面提升核聚变三参数，实现我国“人造太阳”研究新的飞跃。

(责编：罗知之、吕骞)
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