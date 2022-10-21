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原标题：穿山越壑，综合立体交通加速成型

党的十八大以来，我国迎来了由交通大国向交通强国的历史性跨越。十年来，我国建成了全球最大的高速铁路网、高速公路网、世界级港口群，中国高铁、中国路、中国桥、中国港成为靓丽的中国名片。发达的交通运输网络有力促进了国内国际循环畅通，人民群众获得感明显增强。

杭州未来科技城CBD核心区以北5公里处，是新开通不久的杭州西站。

从杭州西站出发通过机场轨道快线，经杭州东站至萧山机场用时不到50分钟。

“公司有50多名员工是新杭州人，这样的综合立体交通枢纽，让他们以后回老家探亲更方便了，工作、生活的幸福感也更强了！”杭州未来科技城创客、杭州非白三维科技有限公司创始人茹方军说。

这只是我国交通运输业快速发展的一个缩影。十年来，我国综合立体交通网加速成型，综合交通运输网络的总里程超过600万公里。2012年到2021年底，铁路、公路增加里程约110万公里，相当于绕行地球赤道27圈半，高速铁路（以下简称高铁）、高速公路对20万以上人口城市的覆盖率均超过95%。

我国已成为世界上运输最繁忙的国家之一。交通运输部副部长徐成光表示，我国交通运输业基础性、先导性、战略性作用充分发挥，为国家战略实施提供了坚强保障。

高速铁路：运营网络通达水平世界最高

2021年年底，京港高铁安庆至九江段通车，从合肥至九江，最快只需2小时22分钟。

“去庐山方便多了。”旅客张红岩说，以前和同伴去庐山旅游，乘火车需要7个小时，晚上从合肥乘火车要次日早上才能到九江。

到2021年年底，我国高铁营业里程突破4万公里，占世界高铁总里程的2/3以上；商业运营速度世界最快，近3200公里的线路上，复兴号常态化按时速350公里运营；运营网络通达水平世界最高，94.9%的50万人口以上城市实现高铁覆盖。

中国高铁“八纵八横”网络正在完善。

9月30日，在建渝昆高铁云贵段传来最新消息，由中铁十八局集团负责施工的全线重难点控制性工程大坪隧道，正式进入主洞施工。渝昆高铁是我国“八纵八横”高铁主通道之一京昆通道的重要组成部分，线路起自重庆西站，接入昆明南站，全长699公里，设计时速350公里。

截至今年8月底，我国在建高铁项目已建成投产3.44万公里，占比76.6%；开工在建的则有0.53万公里，占比11.7%。京沪通道、京哈—京港澳通道、青银通道、陆桥通道、沪昆通道、广昆通道已实现贯通。根据2016版《中长期铁路网规划》，“八纵八横”高铁主通道总规模约4.5万公里。

中国高铁科技水平也在不断提升。

2012年，中国标准动车组研发工作启动。在254项重要标准中，具有完全自主知识产权的中国标准占到84%。十年来，复兴号“家族”不断壮大，已形成不同速度等级系列化产品，能够适应多种运行环境需求，并实现对31个省（区、市）的全覆盖。

目前，被纳入国家“十四五”规划纲要重点工程的CR450科技创新工程全面展开。“中国铁路将集中力量破解CR450科技创新工程涉及的一系列关键核心技术难题，巩固扩大我国高铁领跑优势。”中国国家铁路集团有限公司相关负责人表示。

中国高铁还在向智能化方向不断迈进。

2019年12月30日，中国首条建成投用的智能高铁——京张高铁开通运营，其在世界上首次实现时速350公里自动驾驶并采用了我国自主研发的北斗卫星导航系统。依托京张高铁、京雄城际铁路等重点工程，我国大力推进智能建造、智能装备、智能运营的技术创新，初步构建了智能铁路成套技术体系、数据体系和标准体系。

高速公路：路网规模全球最大

沪昆高速（G60）起于上海市松江区，全程约2700多公里，经由浙江、江苏、安徽等省，直至云南昆明。依托这条高速公路的交通优势，长三角与云贵高原的距离被拉近，沿线企业也被串联起来。

2016年，上海市松江区考虑到本区近95%的先进制造业、科创要素都集聚于这条高速公路两侧，提出了沿沪昆高速公路构建科创走廊的构想，嘉兴、杭州等9座沿途城市由路联结，在沿线发展出一个GDP总量达万亿元的城市经济带。截至今年5月，这9座城市所拥有的科创板上市企业数量已达66家。

“目前，高速公路网络已覆盖98.8%的城区人口20万以上城市及地级行政中心，连接了全国约88%的县级行政区。”交通运输部公路局副局长王太表示。

在人工智能、物联网等新兴技术快速发展的时代，高速公路智慧升级成为一种趋势。

2021年6月底，我国第一条“面向未来的新一代智能高速”——江苏五峰山长江大桥南北公路接线建成通车。五峰山长江大桥南北公路接线一共落地了20多个智慧绿色应用场景。

在大雾天，车道两侧的激光测距车检器能够感知到车辆所在车道；在雨雪天，传感系统会对路面积雪与结冰状况进行智能判断，一旦发现路面积雪或结冰，系统会自动喷洒融雪剂；在发生交通事故时，智慧管控平台会第一时间接收到相关信息，自动启动车道管控……“有些功能为国内道路首次使用。”江苏省交通工程建设局局长蒋振雄说。

过去十年，我国高速公路网越织越密。截至2021年底，我国高速公路通车里程已达11.7万公里，我国已建成全球最大高速公路网。

这张高速公路网仍在扩大。

9月28日，全国中西部高速公路建设又有了新进展。

由中铁二十二局等承建的国家重点工程——呼北高速公路山西朔神段完工。当天，由中铁一局承建的四川九绵（九寨沟至绵阳）高速公路关键控制工程、全长13013米的白马隧道掘进突破10000米。

根据交通运输部发布的数据，今年上半年，我国新开工的高速公路和普通国省道项目近170个，里程达4800公里。

民用航空：新增航线3000余条

天上的飞机也会“堵车”，下雨天“堵车”的几率更高。尤其是繁忙的京广大通道，其拥堵程度位居全国前列。

这条通道位于我国航路网的中轴线上，纵贯南北、承接东西，涉及机场众多，全年保持高位运行，繁忙节点多，高峰流量大，日均超过1200架次，高峰小时超过70架次。

今年5月19日零时，京广大通道空域结构调整方案正式启用。调整后，京广大通道空域形成了“两上两下、单向循环”的运行模式，可有效解决京广航路以及华北空域的拥堵状况。

“两上两下、单向循环”运行模式中，“两上”是指两条航线用于北上，就是从南往北飞；“两下”是指两条航线用于南下，从北往南飞；单向循环就是取消相对飞行，把航线变成了单行线。“这样能在一定程度上提高安全裕度，提升航路运行效率。”华北空管局空管中心相关人员介绍。

“我们建设京广大通道的努力见效了！”中南空管局管制中心安全业务室主任黄平说，以往航班“绕圈圈”的轨迹现在已经被一条条“大直线”取代了。

如今，京广大通道让原先“单上单下”的双车道变为“双上双下”的四车道，新增航线里程2313公里。

十年来，民航新建、迁建运输机场共82个，新增航线3000余条。2019年（即新冠肺炎疫情前）民航运输的总周转量、旅客运输量都超过了2012年的两倍，货邮运输量为2012年的1.3倍，航班正常率较2012年提升了13.17个百分点，航空服务网络覆盖全国92%的地级行政单元、88%的人口、93%的经济总量。

以机场为核心的现代综合交通枢纽也陆续建成。2019年9月25日，北京大兴国际机场正式通航；2021年6月27日，成都天府国际机场正式通航。

十年砥砺前行，十载春华秋实。

一幅江海联动、海铁联运、水陆并进、空港衔接“四位一体”的现代立体交通画卷，正在中华大地徐徐展开。

大事记

2017年5月

我国首款具备国际主流水准、拥有自主知识产权的干线客机C919首飞成功。

2017年12月

ARJ21国产飞机正式执飞首条国内支线航线。

2018年9月

广深港高铁全线开通运营，香港正式接入国家高铁网络。

2019年9月

世界级航空枢纽——北京大兴国际机场正式通航。

2019年12月

由我国自主设计建造、全球首条时速350公里的智能高铁京张高铁开通运营。

2021年5月

京雄高速公路（河北段）、荣乌高速公路新线、京德高速公路一期通车。

2021年6月

西藏首条电气化铁路——川藏铁路拉萨至林芝段开通运营。

2021年6月

横跨北京、河北、山西等省份的京新高速公路全线建成通车。

2022年4月

由我国自主研发、世界领先新型复兴号高速综合检测列车上线运行。

(责编：罗知之、吕骞)

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