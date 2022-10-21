原标题：“地下蛟龙”钻越“江河湖海城” 铺就百姓美好出行路

“京华号”盾构机下线仪式现场新华社记者 戚晓毅摄

◎本报记者 矫 阳

【亲历者说】

9月25日，随着国产首台16米级盾构机“京华号”精准出洞，北京东六环改造工程西线隧道顺利完成中间风井接收，标志着我国最长盾构高速公路隧道首段顺利贯通。

在过去的16个月里，“京华号”盾构机穿越京哈铁路、北京城市副中心站综合交通枢纽等30余处风险点，并创造了单月进尺542米的掘进纪录。

中国施工企业管理协会科技专家、中铁十四局大盾构公司总经理陈鹏，于当日见证了“京华号”盾构机的精准出洞。这样的贯通时刻，陈鹏已经历了许多次。在中国大盾构隧道井喷式增长的十余年里，他和他的团队参建了全国超30%的大盾构隧道。

掌握超大直径盾构隧道掘进技术

2004年，陈鹏与盾构机结缘，参建了江苏南京第一条过江隧道——南京长江隧道。这条隧道开挖直径14.93米，当时排名世界第二，被称为“万里长江第一隧”。

“在隧道建设时，我们要花高价请外国工程师调试设备，安装、维修零部件。外国专家对我们实行技术封锁，不许中方人员靠近，更不用说学习参数计算方法、设备管理理念了。”陈鹏回忆道。

凭着不服输的劲头，陈鹏和团队成员开展了近60项课题研究，掌握了超大直径盾构隧道的掘进和建造技术，并培养了大批盾构施工技术和管理人才。

南京长江隧道开启了中国水下工程施工新纪元。在这条隧道安全通车运营一年后，南京地铁10号线过江隧道开始施工建设，陈鹏和团队成员参与其中。其间，他们在刀具更换和改进、泥浆再利用、复杂地层穿越技术等方面产出了30余项技术成果。

此后，扬州瘦西湖隧道、武汉地铁8号线过江隧道等工程相继启动，陈鹏和团队成员驾驶着盾构机穿行在黏性岩土地层、江底长距离土岩复合地层，取得了多项技术创新成果，为盾构施工行业快速发展积累了大量的经验。

把每项工程都打造为百年工程

2016年之后，中国大盾构隧道建设进入井喷式发展时期，穿越“江河湖海城”的大盾构隧道在全国多点开花。

这一时期，位于北京的望京隧道项目和清华园隧道项目相继启动。陈鹏和团队成员利用高铁大直径城市盾构隧道掘进技术及绿色施工技术，打通了高铁进城的“最后一公里”，为城市治理和解决交通难题提供了宝贵的实践经验。

凭借丰富的大盾构施工经验和技术储备，陈鹏和团队成员一起驾驶“地下蛟龙”——盾构机，穿越长江、黄河、大海和城市核心区，参与建设铁路公路隧道、输气输电隧道。

如今，随着中国盾构施工技术的进一步发展，大型盾构机在越来越多的交通建设中大显身手。而陈鹏和团队成员也在不断优化盾构施工技术，力争把每项工程都打造为平安、绿色的百年工程。

“应用于北京东六环项目的创新技术——超大直径泥水盾构隧道同步双液注浆技术，使盾构机在下穿重要风险源时，地表沉降深度可控制在3毫米以内，基本实现无扰动穿越。”陈鹏表示，这一关键技术经由中国工程院院士钱七虎等组成的专家组研讨认定，被评价为“实践效果显著，科技含量高”。除此之外，超大直径泥水盾构隧道同步双液注浆技术还在其他地下隧道建设中得到应用。

在参与江阴靖江长江隧道建设时，陈鹏和团队成员给盾构机配备了反清洗功能，降低了注浆管堵塞的可能性。

如今，陈鹏及其团队成员正致力于开展更多的技术创新，让越来越多的不可能成为可能。“未来，我们要用盾构机打通更多的地下交通大动脉，铺就百姓美好出行路。”陈鹏表示。

(责编：罗知之、吕骞)

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