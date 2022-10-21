人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院
人民网>>经济·科技

挑战经典模型！

“悟空号”发现宇宙线能谱新结构

金凤
2022年10月21日08:59 | 来源：科技日报
小字号

原标题：“悟空号”发现宇宙线能谱新结构

科技日报南京10月20日电 （记者金凤）暗物质粒子探测卫星“悟空号”发现宇宙新奥妙！这一次，它的发现挑战了经典的宇宙线传播模型。我国综合类学术期刊《科学通报》英文版近日刊发“悟空号”国际合作组的一篇新成果，研究人员利用卫星在2016年至2021年的观测数据，分析得到每核子100亿电子伏特（10GeV/n）到每核子5.6万亿电子伏特（5.6TeV/n）能段的宇宙线中，硼/碳比（B/C）和硼/氧比（B/O）的精确测量结果，并发现了能谱新结构。

“‘悟空号’首次以高置信度发现，在约每核子千亿电子伏特（100GeV/n）以上能段，宇宙线中的B/C和B/O随宇宙线粒子的能量升高而下降的趋势变得平缓，这意味着经典的宇宙线传播模型需要作出重要修改。”10月20日，论文作者之一、中国科学院紫金山天文台研究员袁强接受科技日报记者采访时表示。

宇宙线是来自外太空的高能粒子，包括各种原子核、电子、高能伽马射线和中微子等。在宇宙线中，碳核、氧核等属于恒星核合成过程中产生的原初粒子，而硼核则主要是碳核、氧核在传播过程中和星际物质发生碰撞后产生的次级粒子。

论文作者之一、中国科学院紫金山天文台副研究员岳川介绍，如果宇宙线中，碳和氧核在稠密的介质中传播，那么将会有更大的概率碎裂，从而产生更多的硼核，反之则硼核丰度较低。因此分析宇宙线中硼核和碳核、氧核数目比例，有助于研究宇宙线的传播过程。

“此次，‘悟空号’国际合作组在国际上首次实现对1TeV/n以上B/C和B/O进行精确测量。结果表明，在宽能段范围内B/C和B/O明显偏离单一幂律分布的行为特征。”袁强表示，经典的宇宙线传播理论认为宇宙线的扩散系数随能量呈幂律变化，但此次研究发现扩散系数的能量依赖关系比以往人们的认识显得更加复杂。

研究团队认为，此次研究对于揭示宇宙线的传播机制以及星际介质的湍动属性具有十分重要的意义，也意味着之前基于反物质宇宙线的暗物质间接探测的天体物理背景需要重估。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
如何坚持科技第一生产力，二十大报告这样表述
　　“数读二十大报告”系列： 这些非凡成就被写入二十大报告 9个重要表述，带你理解高质量发展 9组关键词，感受二十大报告的“民生温度” 把握3组关系，深刻理解新发展格局.…
国家发改委：建议大型养殖企业保持正常出栏节奏
　　人民网北京10月20日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，针对近期生猪价格持续高位运行的情况，国家发展改革委价格司加强与部分大型生猪养殖企业沟通协调，研究共同做好生猪市场保供稳价工作。国家发展改革委价格司建议大型养殖企业保持正常出栏节奏、顺势出栏育肥猪，促进生猪价格稳定和市场平稳运行；要求企业不得故意压栏抬价，更不得串通涨价。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部