原标题：世界首个电磁橇设施运行

科技日报济南10月20日电 （记者王延斌 通讯员王正君）10月20日，科技日报记者从山东产研院获悉，由该院与中国科学院电工研究所、济南市政府三方共同设立的齐鲁中科电工先进电磁驱动技术研究院重大创新项目——世界首个“电磁驱动地面超高速试验设施——电磁橇”阶段性建成并成功运行。它可以将吨级及以上物体最高加速到1030公里的时速，创造了大质量超高速电磁推进技术的世界最高速度纪录。同时，高速大推力直线电机、百兆瓦级宽频变频供电等五大关键核心技术均已达到世界领先水平。

据了解，高速地面交通、航空飞行器等高速先进装备的研发，必须解决复杂动态过程下的空气动力学、高强度先进材料、高速测控等一系列科学技术问题。采用电磁推进技术建造的电磁橇设施，具有推力大、响应快、精确可控等突出优势，可以为上述问题的解决提供重要的测试手段。

同时，该项目将带动大功率电力变换与控制、磁悬浮、超导强磁场以及超高速电磁发射与推进等多方面前沿技术的快速发展，为我国电磁驱动及相关领域的研究开发、成果转化和产业化创造有利条件，对支撑我国大质量超高速先进装备持续快速发展和超高速科学技术研究具有重大意义。

(责编：罗知之、吕骞)

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