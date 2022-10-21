刘 霞

原标题：中国在全球汽车激光雷达市场领先

全球知名市场研究与战略咨询公司Yole Intelligence近期发布了《2022年汽车与工业领域激光雷达报告》。

报告称，中国在全球汽车激光雷达市场中处于领先地位，来自中国的供应商成为这一领域的佼佼者。在渴望集成创新性激光雷达技术的中国“玩家”的大力推动下，激光雷达汽车行业的市场价值在2027年将达到20亿美元。

中企占据主导地位

报告统计了包括全球十余家头部企业在内的激光雷达研发制造商在汽车和工业市场应用的份额占比情况，2018年到2022年，中国的激光雷达供应商占据前装定点份额的50%，大幅领先于美国、法国、德国、日本、以色列等拥有激光雷达企业的地区市场。

Yole Intelligence高级技术和市场分析师亚历克西斯·德布雷指出：“2021年汽车与工业领域的激光雷达市场规模高达21亿美元，相较2020年增长了18%。2027年，汽车与工业领域的激光雷达市场规模将达到63亿美元。”

在汽车领域的应用是激光雷达技术发展的主要驱动力，自动驾驶技术也推动了激光雷达市场，预计市值将从2021的1.2亿美元增至2027年的6.98亿美元。

汽车激光雷达领域全球排名前15的企业中，中国的“新玩家”有速腾聚创、禾赛科技、威力登等。

报告指出，中国激光雷达行业的发展令人印象深刻，全球排名前两位的3D实时激光雷达公司就是中国的禾赛科技和速腾聚创。

发展出重要的产业生态系统

报告称，中国已经发展出一个重要的激光雷达生态系统，包括组件提供、设计、软件开发等。例如，海创光公司主要业务是设计和制造光学元件、光学系统、接收器和激光器，2022年，该公司将为激光雷达提供汽车级1550纳米光纤激光器，年生产能力为25万台。

生态系统形成的另一个例子是亮道智能。该公司为激光雷达开发感知软件，并建立了激光雷达感知评估系统，目前还在开发短程闪光激光雷达。

中国构建的激光雷达生态系统还涉及相关用户，譬如中国汽车工业正在开发新的电动车，其中包括激光雷达在内的许多自动驾驶技术。

创造强大而多样化的需求

中国也在物流发展、智能基础设施建设、机器人驾驶和配送方面为激光雷达创造强大而多样化的需求。

中国和外国激光雷达公司之间存在着重要的差异：国外激光雷达公司依赖于外部制造，而中国的速腾聚创和禾赛公司拥有自己的制造能力，可以助推中国公司实现大批量生产。

报告还指出，激光雷达产品在性能上仍有提升的可能，在成本上也有降低的空间，随着新技术的不断涌现以及专用芯片的应用，激光雷达有望迎来更强劲增长。

(责编：罗知之、吕骞)

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