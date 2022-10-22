本报记者 徐 靖

在位于中国科学技术大学的中科院微观磁共振重点实验室，粒子物理与原子核物理专业教师党支部书记石发展教授说，“作为青年教职员工和一线科研人员，我们认真学习贯彻党的二十大精神，更加自觉地担负起光荣使命，为加快实现高水平科技自立自强不懈奋斗。”

党的二十大开幕当天，组织集体收看开幕会直播后，石发展随即来到办公室，召开党小组会议，与大家一起认真学习报告。通过学习、交流、讨论，师生们对党的二十大报告理解更深了，使命感更强了。

“习近平总书记在报告中指出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位。2016年4月，总书记在中科大考察时，勉励大家‘要勇于创新、敢于超越、力争一流，在人才培养和创新领域取得更加骄人的成绩，为国家现代化建设作出更大的贡献’。”特任教授王亚说，“我们要牢记嘱托，坚定创新自信，紧抓创新机遇，加强原创性引领性科技攻关。”

副研究员秦熙说，“我们不仅要把科研工作做好，也要更加重视青年人才的培养。”

在中科大光量子计算实验室，25岁的邓宇皓和同事们正忙着开展“九章三号”光量子计算原型机的数据分析。

作为中科大物理学院博士研究生、“九章”团队成员，2020年底，邓宇皓和其他科研工作者合作研制出光量子计算原型机“九章”，助力我国首次实现“量子计算优越性”。“科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。作为新时代青年科研工作者，我们要坚定不移听党话、跟党走，怀抱梦想又脚踏实地，为加快实现高水平科技自立自强贡献青春力量。”邓宇皓说。

党的十八大以来，中科大面向国家战略需求，主导或参与了多项大国重器研究，原创性科技成果不断涌现，其中量子科技领域的研究成果两次获得国家自然科学奖一等奖。

“党的二十大报告提出，‘实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑’。”中科大校长、中国科学院院士包信和说，中科大将坚持“科教报国、追求卓越”，潜心立德树人，执着攻关创新，为加快建设教育强国、科技强国、人才强国多作贡献。

《 人民日报 》（ 2022年10月22日 01 版）

(责编：崔元苑、李楠桦)

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