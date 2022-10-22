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坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理（新时代画卷·奋进十年）

2022年10月22日08:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县罗布湖景区，胡杨、沙漠相映生辉，景色迷人。
　　李 飞摄（影像中国）

　　陕西省西安市临潼区的石榴红生态科技园，果农搬运刚采摘的石榴。
　　新华社记者 张博文摄

　　河南省济源市的红枫林。近年来，当地大力构筑生态安全屏障，提升森林质量。
　　史家民摄（影像中国）

　　重庆市酉阳土家族苗族自治县黑水镇大涵村稻蟹种养基地，村民在收割高山水稻。近年来，当地发展绿色高效循环农业，带动村民增收致富。
　　邱洪斌摄（影像中国）

　　云南省文山壮族苗族自治州砚山县黑巴草场。近年来，当地采取草地改良等措施，优化草种结构，提升林草质量。
　　熊平祥摄（人民视觉）

　　江西省宜春市靖安县仁首镇象湖村，河流两岸绿树成荫，远方青山如黛。
　　周 亮摄（影像中国）

　　湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市白杨坪镇，林海苍茫，绿意盎然。
　　张远明摄（人民视觉）
　　数据来源：生态环境部

　　习近平总书记在党的二十大报告中指出，我们要推进美丽中国建设，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。

　　统筹山水林田湖草沙系统治理，深刻揭示了生态系统的整体性、系统性及其内在发展规律，为全方位、全地域、全过程加强生态环境保护提供了方法论指导。

　　党的十八大以来，我国从系统工程和全局角度寻求新的生态环境治理之道，更加注重综合治理、系统治理、源头治理，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，稳步推进生态保护修复工程试点，实施生物多样性保护重大工程和濒危物种拯救工程，划定35个生物多样性保护优先区域。这十年，生态系统的质量和稳定性显著提升，山水林田湖草沙生命共同体生机勃发。

　　（本报记者  刘  毅）  


　　《 人民日报 》（ 2022年10月22日 10 版）
(责编：崔元苑、李楠桦)
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