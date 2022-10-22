本报北京10月21日电 （记者寇江泽）生态环境部日前通报今年前三季度全国环境空气质量状况：全国339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为85.7%，同比下降1.1个百分点；PM2.5（细颗粒物）平均浓度为27微克/立方米，同比下降3.6%；PM10平均浓度为48微克/立方米，同比下降5.9%；臭氧平均浓度为149微克/立方米，同比上升4.9%；二氧化硫平均浓度为8微克/立方米，同比下降11.1%。

京津冀及周边地区“2+26”城市平均优良天数比例为63.8%，同比下降0.7个百分点；PM2.5浓度为39微克/立方米，同比下降2.5%；臭氧平均浓度为187微克/立方米，同比上升3.9%。北京市空气质量优良天数比例为76.9%，同比上升1.4个百分点；PM2.5浓度为28微克/立方米，同比下降15.2%；臭氧平均浓度为189微克/立方米，同比上升21.2%。

长三角地区41个城市平均空气质量优良天数比例为80.5%，同比下降5.5个百分点；PM2.5平均浓度为29微克/立方米，同比上升3.6%；臭氧平均浓度为168微克/立方米，同比上升7.0%。

汾渭平原11个城市平均空气质量优良天数比例为64.6%，同比下降3.4个百分点；PM2.5平均浓度为41微克/立方米，同比上升7.9%；臭氧平均浓度为174微克/立方米，同比下降1.7%。

168个重点城市中，海口、拉萨和舟山市等城市空气质量相对较好；渭南、荆州和驻马店市等城市空气质量相对较差。张家口、贵阳和昆明市等城市空气质量变化情况相对较好；荆州、渭南和驻马店市等城市空气质量变化情况相对较差。

《 人民日报 》（ 2022年10月22日 13 版）

(责编：崔元苑、李楠桦)

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