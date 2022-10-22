人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院
人民网>>经济·科技

“隼鸟2号”首次从小行星带回气体

有助梳理太阳系演化历程

2022年10月22日08:25 | 来源：科技日报
小字号

原标题：“隼鸟2号”首次从小行星带回气体

一个国际科研团队在20日出版的《科学进展》杂志上撰文指出，日本宇宙航空研究开发机构的“隼鸟2号”探测器首次从小行星“龙宫”上带回气体，对这些气体开展分析能揭示“龙宫”小行星的历史，有助于科学家们进一步梳理太阳系的演化历程。

研究人员指出，这些气体由“隼鸟2号”航天器从小行星“龙宫”上收集的岩石样本带回，分析这些气体有望提供小行星以及太阳系中其他天体如何形成、在何处形成的线索，这也是科学家们首次对来自小行星的原始气体进行分析。

瑞士苏黎世联邦理工学院的亨纳·布斯曼表示：“我们对太阳系的形成方式，以及太阳系外的物质是什么样子的认识基本上都基于陨石，但这些陨石落在地球表面，会受到空气、天气和人的污染。而来自小行星的样本并未接触过地面，也未接触过地球上的雨水。”

这意味着科学家们可以利用这些样本详细地了解小行星和外太阳系。为此，研究人员仔细检查了岩石样本内的气体并确定这些气体是如何到达“龙宫”的。其中一些气体通过太空辐射直达“龙宫”，从而使研究人员能测量小行星表面的年龄。结果表明样品中的岩石只在“龙宫”表面存在了约500万年，与地球附近小行星表面岩石一致，所以“龙宫”是在数百万年前从出生地向太阳系内迁移的。

此前一项分析显示，“龙宫”脱胎于一个更大的有45亿年历史的天体，很可能在太阳系边缘形成。对样品中铁的分析也表明，这些铁可能来自天王星和海王星附近，因此这些样品可能有助科学家阐明外太阳系的历史。（记者刘霞）

(责编：崔元苑、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
突破1兆安放电 我国新一代“人造太阳”科研再获新进展
　　人民网北京10月21日电 （记者杜燕飞）记者从中核集团获悉，10月19日，我国新一代“人造太阳”——中国环流器二号M装置（HL-2M）科学研究再获新进展，HL-2M等离子体电流突破100万安培（1兆安），创造了我国可控核聚变装置运行新纪录，标志着我国核聚变研发距离聚变点火迈进了重要一步。 中国新一代“人造太阳”（HL-2M）突破1兆安放电。…
全球首个超高海拔光伏实证实验基地在四川投产
　　人民网北京10月21日电 （记者杜燕飞）记者从国家电投获悉，近日，全球首个超高海拔光伏实证实验基地项目——国家电投兴川实证光伏电站首批发电单元并网发电，标志着该基地正式投产应用。 记者了解到，四川甘孜州兴川光伏实证实验基地位于海拔约4000米的四川甘孜州正斗顶贡大草原，总装机60万千瓦。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部