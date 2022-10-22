原标题：“隼鸟2号”首次从小行星带回气体

一个国际科研团队在20日出版的《科学进展》杂志上撰文指出，日本宇宙航空研究开发机构的“隼鸟2号”探测器首次从小行星“龙宫”上带回气体，对这些气体开展分析能揭示“龙宫”小行星的历史，有助于科学家们进一步梳理太阳系的演化历程。

研究人员指出，这些气体由“隼鸟2号”航天器从小行星“龙宫”上收集的岩石样本带回，分析这些气体有望提供小行星以及太阳系中其他天体如何形成、在何处形成的线索，这也是科学家们首次对来自小行星的原始气体进行分析。

瑞士苏黎世联邦理工学院的亨纳·布斯曼表示：“我们对太阳系的形成方式，以及太阳系外的物质是什么样子的认识基本上都基于陨石，但这些陨石落在地球表面，会受到空气、天气和人的污染。而来自小行星的样本并未接触过地面，也未接触过地球上的雨水。”

这意味着科学家们可以利用这些样本详细地了解小行星和外太阳系。为此，研究人员仔细检查了岩石样本内的气体并确定这些气体是如何到达“龙宫”的。其中一些气体通过太空辐射直达“龙宫”，从而使研究人员能测量小行星表面的年龄。结果表明样品中的岩石只在“龙宫”表面存在了约500万年，与地球附近小行星表面岩石一致，所以“龙宫”是在数百万年前从出生地向太阳系内迁移的。

此前一项分析显示，“龙宫”脱胎于一个更大的有45亿年历史的天体，很可能在太阳系边缘形成。对样品中铁的分析也表明，这些铁可能来自天王星和海王星附近，因此这些样品可能有助科学家阐明外太阳系的历史。（记者刘霞）

(责编：崔元苑、吕骞)

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