原标题：3D打印让二维码“可食用”

据eurekalert网站近日报道，日本大阪大学研究人员已经开发出一种方法，将一个不显眼的可食用标签嵌入食物中，无需先破坏食物即可读取。研究人员说，该方法的另一个主要优点是标签完全不会改变食物的外观或味道。

包含数据的标签通常用于食品行业。它们的范围从简单的水果贴纸到使用电磁场自动识别和跟踪产品的射频标签。然而，随着人们试图减少额外包装，科学家们正竞相开发可食用的食品标签，这些标签基本上无毒且不会改变食物的味道或外观，同时也可在不破坏食物本身的情况下读取。

该研究的主要作者宫武大和解释说，许多食物现在可使用3D打印机生产。“我们意识到，饼干等可食用物体的内部可以打印出来，以包含空白空间的图案，这样，当你从饼干背面照射时，二维码就会变得可见，并可用手机读取。”

使用由饼干本身制成的二维码作为标签，所有信息都包含在饼干内部，因此饼干的外观完全保持不变。而且，由于可使用简单的背光就可使二维码可见，因此在饼干从工厂到食用的任何阶段，生产商、零售商和消费者都可随时获得这些信息。

研究人员称，这种3D打印方法是食品数字化转型的一个很好例子，将提高食品的可追溯性和安全性。这项技术还可用于通过增强现实提供新颖的食品体验，这是食品行业中一个令人兴奋的新领域。这种将可食用信息嵌入食品中的新方法对于减少浪费也很重要，广泛采用这些技术有望为更清洁的未来铺平道路。（记者张梦然）

(责编：崔元苑、吕骞)

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