宋宇 郭鑫惠

原标题：中国风电助力泰国绿色转型

10月4日，在泰国猜也蓬府由中国金风科技提供的风力发电机。新华社发

在泰国东北部连绵起伏的山丘上，32座高约120米的白色风力发电机错落排开，巨大的叶片迎着风缓慢转动。这是中国公司在泰运维的猜也蓬风电场项目的一部分。

该项目由泰国电力局旗下主要新能源企业EGCO公司开发，中国金风科技提供风力发电机组，总装机容量80兆瓦。

猜也蓬府是泰国风力资源最丰富的区域之一，这里集中了维斯塔斯、西门子歌美飒、通用电气等全球风电行业龙头。金风科技在这里共参与两个风电场运维，总装机容量107.5兆瓦。

“该项目自2016年12月正式并网运行以来，未发生一起安全事故，机组运行可靠性较高。”在泰工作6年、现任金风泰国国家服务经理的王春生对新华社记者说，虽然市场占比不大，金风科技凭借过硬的质量和服务在泰国打出了品牌，中国自主设计的风力发电机在泰国扎根落脚。

泰国风力条件并不十分优越，风速整体较慢，因此能否最大限度发挥风机效能是泰方的技术考察重点。王春生说，猜也蓬项目是金风科技自主研发的柔性塔架首次在海外批量使用。“柔性塔架针对中低风速设计，能提高风能利用率，同时针对泰国电网薄弱的情况，在电网波动时最大程度保证设备运行。”

泰国长期面临能源需求增长、本土能源供应不足的局面。据国际可再生能源机构的数据，按照目前的使用水平，泰国现有石油和天然气资源将在未来五年内枯竭。因此，政府近年来积极筹划能源转型，提出到2036年将该国可再生能源占能源消费总量的比重提升至30%，几乎是2015年水平的两倍。

当前，泰国风电装机总容量约为1.5吉瓦，泰政府计划在2030年底前新增1.5吉瓦。王春生说，这为金风科技的海外拓展带来重大机遇。“目前，通过与EGCO合作的两个项目，金风科技建立了良好的品牌信誉，双方有意在其他风电项目延续合作。”

EGCO区域总经理猜武称赞中国产品“非常可靠”。他说，在过去30年里，中国已成为全球科技发展的中坚力量，中国企业中科研人员和工程师的比例越来越高，“在我看来，中国公司的产品和技术与欧美企业相比具有很强竞争力”。他相信与中企合作能让EGCO更好地助力泰国早日实现碳中和目标。

金风科技是乘着“一带一路”倡议东风走出国门的众多中国企业之一。作为东南亚新兴市场的重要组成部分，泰国凭借地理优势和政策支持，成为许多中国企业出海的首选地。在能源领域，在泰国打开知名度的中泰合作项目还包括去年并网发电的诗琳通大坝综合浮体光伏项目。此外，中国的上汽名爵、长城汽车、比亚迪等先后在泰投资设厂，成为泰国纯电动汽车市场的有力竞争者。

从“走出去”到“扎根当地”，中国企业在开拓海外市场的同时，也积极承担社会责任，造福当地民众。这几年，金风科技与猜也蓬地方政府合作维修道路、修筑水坝，确保居民获得干净水源，在当地树立了良好口碑。

在风电场附近，不少当地人家门口竖着自制的风车玩具。张春生说，一想到自己的工作能为这么多居民送来清洁用电，内心就感到十分满足。

（新华社曼谷10月20日电 记者宋宇、郭鑫惠）

(责编：崔元苑、吕骞)

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