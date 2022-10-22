金观平

原标题：2.8万亿元，彰显科技强国力量

“一些关键核心技术实现突破，战略性新兴产业发展壮大，载人航天、探月探火、深海深地探测、超级计算机、卫星导航、量子信息、核电技术、大飞机制造、生物医药等取得重大成果，进入创新型国家行列。”党的二十大报告提到的新时代十年伟大变革中的科技创新成就，令与会代表和全国人民倍感振奋。

抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把创新作为引领发展的第一动力，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，部署实施一系列重大改革举措，推动我国科技事业发生历史性、整体性、格局性变化，走出了一条从人才强、科技强到产业强、经济强、国家强的创新发展新路径，形成了支撑经济社会发展和保障国家安全的科技创新发展新格局。

十年来，我国科技投入力度空前。全社会研发经费支出从2012年的1万亿元增长到2021年的2.8万亿元，居世界第二位。研发经费投入强度也高居发展中国家之首，从2012年的1.91%提高到2021年的2.44%，高于欧盟2.2%的平均水平，彰显了中国走高质量发展之路的决心和信心。

十年来，我国科技改革深度空前。《深化科技体制改革实施方案》部署的143项科技体制改革任务全面完成，科技创新的基础性制度框架基本确立；围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，龙头企业牵头、高校院所支撑、各创新主体相互协同的创新联合体加快构建；“破四唯”“立新标”并举，人才的培养、评价、激励、引进体制机制日趋完善……从顶层设计绘制改革发展蓝图，到关怀入微把时间还给科学家，一个个创新堵点被打通，一个个创新要素被激活。

十年来，我国科技进步速度空前。随着科技投入不断增加和科技改革不断深化，科技创新成果大量涌现，国家科技实力跃上新的大台阶。2021年我国研发人员总量预计为562万人年，是2012年的1.7倍，稳居世界第一位；PCT国际专利申请量从2012年的1.9万件增至2021年的6.95万件，连续3年居世界首位；世界知识产权组织发布的《全球创新指数》报告显示，中国创新能力综合排名已经从2012年的全球第34位，上升到2022年的全球第11位。

科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。十年来，重大创新成果竞相涌现，创新体系效能提升，有力支撑了国家发展和安全。在全球创新版图中，中国的地位和作用发生了新变化，既是国际前沿创新的重要参与者，也是共同解决全球性问题的重要贡献者。

当今世界，百年变局和世纪疫情交织叠加，国际力量对比持续演变，人类社会进入新的历史关口。高质量发展要靠创新，我们国家继续向前发展也要靠自主创新。新时代，新征程，完成党的二十大报告提出的“加快实现高水平科技自立自强”重大任务，我们还需付出更多努力。

要筑牢发展基石。统筹开展教育、科技、人才工作，才能为社会主义现代化国家建设夯实基础性、战略性支撑。党的二十大报告对教育、科技、人才工作进行一体部署，提出坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，谋划同步建设教育强国、科技强国、人才强国，期待开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。

要把握正确方向。自力更生是中华民族自立于世界民族之林的奋斗基点，自主创新是我们攀登世界科技高峰的必由之路。我们要坚持和加强党对科技事业的全面领导，坚定不移走好中国特色自主创新道路。在新的时代大考面前与时俱进，健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能。

要直面困难挑战。关键核心技术要不来、买不来、讨不来，攻下了就是“国之重器”，攻不下就是“国之命门”。只有把核心技术掌握在自己手中，才能真正掌握竞争和发展的主动权，从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他安全。要以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。

历史眷顾自强不息者，机遇青睐勇于创新者。全面建设社会主义现代化国家是一项伟大而艰巨的事业，惟创新者进，惟创新者强，惟创新者胜。

(责编：崔元苑、吕骞)

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