本报记者 刘博通 丁怡婷

“进入新时代，中国航天取得了历史性的成就。”中国航天科技集团有限公司党组书记、董事长吴燕生代表介绍，以运载火箭的发射为例，党的十八大以来的十年，中国航天进行了274次发射；党的十九大以来的五年，进行了192次火箭发射，占长征系列火箭发射总数的43.2%。

谈及今年将要建成的空间站，吴燕生说：“空间站已于9月底完成了问天舱转位，等待梦天实验舱和它交会对接。在地面，空间站T字构型的最后一个舱段——梦天实验舱已经完成了推进剂加注以及与运载火箭的对接，用于发射的长征五号B运载火箭各项准备工作目前正常。本月底就具备发射梦天实验舱实施交会对接的条件。”吴燕生表示，在今年年底前，还将发射天舟五号货运飞船和神舟十五号载人飞船，实现6名航天员同时在空间站工作。

“党的二十大报告提出了加快建设航天强国的目标任务。”吴燕生表示，“我们将深入学习领会、全面贯彻落实，坚定航天报国志向，坚定航天强国信念，为把我国早日建设成为航天强国而奋斗。”

《 人民日报 》（ 2022年10月23日 13 版）

(责编：崔元苑、李楠桦)

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