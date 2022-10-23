原标题：陕西铁路工程职业技术学院：传播中国铁路技术 服务中国铁路“走出去”

自2016年以来，针对中国铁路“走出去”过程中面临的技术技能人才不足的问题，陕西铁路工程职业技术学院发挥铁路类专业优势，主动承担中国铁路标准的海外传播者使命，在肯尼亚、卢旺达等“一带一路”沿线国家开展海外办学，累计培养铁路技术技能人才800余名，取得丰硕成果。在首届世界职业技术教育发展大会“一带一路”合作与鲁班工坊建设发展论坛上，学校肯尼亚鲁班工坊被授予全国首批鲁班工坊运营项目，成为中国高职院校海外办学的引领者。

工坊筑台 打造中国铁路海外驿站

学校主动承担服务中国铁路“走出去”使命，将学校海外办学目标定位为“一个平台、一张名片、一座驿站”，即培育合作国本土化铁路人才的一个平台，传播中国职业教育方案的一张名片，共享中国铁路先进技术的一座驿站，做中国铁路技术的传播者和中国职教标准的输出者。

做中国铁路技术的传播者。学校以服务中国铁路“走出去”，解决蒙内铁路、亚吉铁路等海外铁路工程建设与运营期间本土化技术技能人才匮乏为目标，学校与中国铁路“走出去”企业、外方高校共建鲁班工坊，传播中国铁路技术，为沿线国家培养高素质技术技能人才。

做中国职教标准的输出者。学校发挥国家“双高”计划人才培养高地优势，牵头开发具有中国特色的铁路技能人才培养标准，在“一带一路”沿线国家推广应用，输出中国职教标准，共享优质教学资源，增强中国职业教育在“一带一路”沿线国家的适应性、影响力和国际传播力。

制度赋能 构建合作共赢长效机制

学校将制度建设作为肯尼亚鲁班工坊有序建设与运行的保障，与中国路桥蒙内铁路运营公司、肯尼亚铁路培训学院达成合作协议，形成了校企校合作共赢长效机制，固化形成了陕铁院鲁班工坊建设与运营模式。校企校三方共同参与鲁班工坊运营，中国路桥蒙内铁路运营公司提出岗位需求，提供培养经费，接纳合格毕业生；肯尼亚铁路培训学院根据岗位需求计划招收、管理学生，提供教学场地，共享中国一流水平的专业标准、课程标准及教学资源；学校负责制定培养方案，开发教学资源，开展人才培养，提升学校国际影响力。三方联动，密切合作，确保人才培养质量。

标准引领 制定铁路国际教学标准

从中国铁路“走出去”企业本土化人才需求出发，依据中国铁路技术标准和职业教育教学标准，制定铁道工程技术、铁道信号自动控制等4个专业教学标准，铁路轨道施工与维护、铁路桥梁施工与维护等22门核心课程标准，线路工、信号工等8个岗位教学标准及优质教学资源，形成了集教学标准、培训教材、教学资源、中国文化于一体的双语资源包，在肯尼亚鲁班工坊使用。学校联合西安铁路职业技术学院、昆明铁道职业技术学院等铁路类高职院校，基于肯尼亚鲁班工坊完成了蒙内铁路线路工、铁路信号工、机车司机等岗位的本土化人才培养，学校制定和输出教学标准案例入选《2021年中国职业教育质量年度报告》。

三段培养 构建双语双师教学团队

学校制定《双语能力教师认定管理办法》《双语课程建设管理办法》《双语教师培养方案》等制度，推进双语教师培养。学校联合西安外国语大学、西南交通大学，组建双语能力提升强化班，提升学校专任教师双语教学能力，助力涉外培训。通过口语筑基、双语能力提升、工程英语应用强化三阶段培养，打造了一支高水平“双语+双师”教师队伍，并固化形成了学校“三方协作，三段培养”的双语教师培养模式。截至2022年9月，学校累计培养双语教师49人，开设双语课程35门。

教学创新 共育本土技术技能人才

新冠肺炎疫情暴发前，肯尼亚鲁班工坊采用教师“走出去”为主、学生“请进来”为辅的方式。在疫情常态化防控背景下，依托学校主持建设的2个国家级、6个省级专业教学资源库，以及国家级“全真实体+虚拟仿真”铁路智慧建造虚拟仿真实训基地，以模块化课程为载体，创新形成了“三方联动、五双融合”的高职海外办学教学组织模式。“三方联动”指校企校在招生、教学、管理、就业等全过程密切配合，通力协作推进本土化铁路技术技能人才培养。“五双融合”指学生具有学生和准员工“双重身份”，教学内容坚持理论知识与专业技能“双能并重”；教学方式坚持线上教学和线下指导“双线运行”；课程考核坚持过程考核与结果考核“双考结合”；知识传播坚持铁路技术和中国文化“双头输出”。利用现代信息手段，线上授课、线下指导、实训基地演练等方式提供24小时在线教学服务，解决了新冠肺炎疫情常态化防控背景下海外办学过程中教学人员通行不便的难题，确保教学不停、标准不降、质量不减。

依托肯尼亚鲁班工坊，学校已派遣专业教师和管理人员50余人次赴肯尼亚开展人才培养，为蒙内铁路培养本土化技术技能人才800余名。基于海外办学经验，学校还为亚吉铁路、马来西亚东海岸铁路等“一带一路”工程建设提供了技术培训。近年，学校发挥“双高”校优势，海外办学事迹入选教育部“锻造大国工匠 奠基中国制造——新中国70年职业教育改革发展历程”案例，两次入选中国高职院校“国际影响力50强”，入选第五批“中国—东盟高职院校特色合作项目”，为中国铁路“走出去”提供了智力支持，形成了高职院校海外办学“陕铁品牌”。（蒋平江）

(责编：崔元苑、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经