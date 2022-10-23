陈玉香：为推动科技成果转化贡献力量
2022年10月23日09:26 | 来源：科技日报
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原标题：陈玉香：为推动科技成果转化贡献力量
陈玉香受访者供图
【基层代表说】
二十大代表、牡丹江恒丰纸业股份有限公司技术中心工艺研究一室主任陈玉香：
党的二十大报告中指出，坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。作为来自企业一线的技术研发人员，这一重要论述让我印象尤为深刻。
十年来，我国科技创新事业蓬勃发展，科技创新能力显著增强。伴随着国家对科技创新的支持力度不断加大，我国科技创新事业不断实现突破赶超。“全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标”的宏伟蓝图在前，我们科技工作者不但大有可为，更要大有作为。
下一步，我将把“加快实现高水平科技自立自强”的要求落实在工作实践当中，开拓创新、锐意进取，助力企业掌握具有行业领先地位的关键技术、核心技术，为加速推动科技成果孵化、转化、产业化贡献力量。
（本报记者李丽云整理）
(责编：崔元苑、吕骞)
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