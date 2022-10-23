原标题：阎敏：做航天科研一线的创新“螺丝钉”

阎敏受访者供图

【基层代表说】

二十大代表、中国航天科工航天三江江北公司数控车工阎敏：

“加快建设航天强国”“加快实现高水平科技自立自强”“深入实施人才强国战略”……现场聆听习近平总书记作党的二十大报告，让我心潮澎湃。

我是来自航天科研生产一线的技能工人，参加工作已经35年，见证了中国航天事业的巨变。航天是个庞大的协作体系，每个人都是“螺丝钉”，每个人都可以立足岗位创新。

我长期承担固体运载火箭发动机喷管的加工任务。喷管被称为火箭的“咽喉”，加工精度要求极高。由于其壳体壁薄、零件刚性差，加工精度很难控制，我和团队成员一起研究探索，不断优化工艺路线、加工方法，创新设计工装，成功解决了难题。

作为一名党员，我将继续立足本职，不断学习提高，保证加工的每一件产品“零缺陷”；同时，带领同事们共同进步也是我的目标，我将在技能大师工作室和高技能人才平台上，培养关键技术岗位的继任者和后备人才。

（本报记者付毅飞整理）

(责编：崔元苑、吕骞)

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