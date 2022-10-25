人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院
人民网>>经济·科技

阿里巴巴：今年双11将见证消费活力 提升商家增长信心

2022年10月25日09:29 | 来源：海外网
小字号

原标题：阿里巴巴戴珊：今年双11将见证消费活力，提升商家增长信心

10月24日，2022年天猫双11发布会在线上举办。阿里巴巴集团国内数字商业板块总裁戴珊说，第14年的双11将保持让消费者快乐的初心，坚持以用户为中心的长期价值创造，为商家带来更多生意的确定性。

2009年，第一届天猫双11只有27个商家报名，到今年有29万个来自全球的品牌参与，其中7万个品牌是首次参加。此外，还有数百万产业带商家、中小创业者一起参与进来。戴珊表示，双11已成为数字经济与实体经济共融共生的集中印证。

戴珊分享道，中国作为全球经济最重要的供给端和消费端之一，必然在全球经济中扮演着更重要的作用。今年双11也将见证中国消费活力、创业者的生命力、数字商业的想象力，以及实体制造业的坚韧力。

天猫双11消费体验、商家体验、物流服务全面升级

今年天猫双11在消费体验、商家体验、物流服务上持续投入和创新。

戴珊介绍，针对消费者体验升级，今年双11做了很多技术升级，包括多地址下单、购物车扩容、拍立淘等，也在内容和互动上做了很多创新尝试。

在商家体验上，今年天猫双11进一步简化规则、降低门槛、降低商家经营成本，帮助更多中小实体企业参与，更好承接商家对生意的期待与信心。为了更好支持商家生意的确定性，平台的底层技术和产品也进一步升级，提升商家的数字化、智能化经营能力。

物流的确定性对商家生意、消费者体验都极为重要。在服务体验上，平台努力打通和升级与商家的履约系统，“双11大家一定会感受到物流体验的大幅优化”，戴珊说。

双11作为每年规模最大的线上消费节日，汇聚了几十万商家、几亿消费者、无数服务商，共同参与一场商业消费大协同、生产物流供应链大协同。戴珊说，大家看见的，是以万亿计的交易额，是数亿个包裹被送到千家万户；大家没看见的，是隐藏在背后的数字化能力，从消费决策、交易、支付、履约，向上游延伸到研发、生产等各个环节的促进作用。

戴珊表示，阿里巴巴坚信技术是创造商业价值的第一生产力。因此，无论是围绕消费体验的创新突破、商家经营的数字化升级、还是面向未来的商业形态和消费体验探索，阿里巴巴都将不遗余力进行技术创新。

加大平台投入，锁定商家生意确定性，让消费者生活更美好

面对不确定性，很多商家把天猫双11看作是全年最大的生意增长机会，早早开始加班加点生产备货。今年双11，更成为全社会参与角色最丰富、最多元的一次双11。新主播、老字号、年轻创业者、海外品牌、产业带，甚至果园农场、牧场渔场，都加入进来。

“为了让商家朋友的生意更容易，我们今年的投入是前所未有的，而且在未来还将持续。”戴珊表示，今年双11，平台将持续在消费决策、物流履约、供应链升级等领域加大投入，背后是平台希望与商家、生态伙伴一起，为消费者带来多一份快乐，让生活更美好。

“阿里巴巴立志做一家持续发展102年的好公司，除了持续创造商业价值以外，还必须要承担和履行更多的社会责任。”戴珊说，围绕着“让天下没有难做的生意”这一使命，今年双11更多思考如何和商家共同克服困难，如何让消费者更有信心。

“我们要紧密地在一起，保持乐观的精神、相信相信的力量，在推动实体经济的高质量发展和产业体系建设道路上，共同努力、守正创新，成为彼此的未来。”戴珊说。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行、外汇局上调跨境融资宏观审慎调节参数
　　来源：人民银行官网 人民网北京10月25日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，为进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理，增加企业和金融机构跨境资金来源，引导其优化资产负债结构，人民银行、外汇局决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1上调至1.25。…
设备更新改造专项再贷款密集落地 扩大制造业需求支持信贷平稳增长
　　近期，国家开发银行深圳分行联合国家开发银行广东分行向中山华侨城实业发展有限公司投放设备更新改造专项再贷款3300万元，用以支持文化和旅游项目设备购置。 农业银行青海省分行向青海大学高质量设备更新和购置项目投放贷款2亿元，贷款利率2.5%，实现了青海省首笔设备更新改造贷款落地投放。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部