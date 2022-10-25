原标题：阿里巴巴戴珊：今年双11将见证消费活力，提升商家增长信心

10月24日，2022年天猫双11发布会在线上举办。阿里巴巴集团国内数字商业板块总裁戴珊说，第14年的双11将保持让消费者快乐的初心，坚持以用户为中心的长期价值创造，为商家带来更多生意的确定性。

2009年，第一届天猫双11只有27个商家报名，到今年有29万个来自全球的品牌参与，其中7万个品牌是首次参加。此外，还有数百万产业带商家、中小创业者一起参与进来。戴珊表示，双11已成为数字经济与实体经济共融共生的集中印证。

戴珊分享道，中国作为全球经济最重要的供给端和消费端之一，必然在全球经济中扮演着更重要的作用。今年双11也将见证中国消费活力、创业者的生命力、数字商业的想象力，以及实体制造业的坚韧力。

天猫双11消费体验、商家体验、物流服务全面升级

今年天猫双11在消费体验、商家体验、物流服务上持续投入和创新。

戴珊介绍，针对消费者体验升级，今年双11做了很多技术升级，包括多地址下单、购物车扩容、拍立淘等，也在内容和互动上做了很多创新尝试。

在商家体验上，今年天猫双11进一步简化规则、降低门槛、降低商家经营成本，帮助更多中小实体企业参与，更好承接商家对生意的期待与信心。为了更好支持商家生意的确定性，平台的底层技术和产品也进一步升级，提升商家的数字化、智能化经营能力。

物流的确定性对商家生意、消费者体验都极为重要。在服务体验上，平台努力打通和升级与商家的履约系统，“双11大家一定会感受到物流体验的大幅优化”，戴珊说。

双11作为每年规模最大的线上消费节日，汇聚了几十万商家、几亿消费者、无数服务商，共同参与一场商业消费大协同、生产物流供应链大协同。戴珊说，大家看见的，是以万亿计的交易额，是数亿个包裹被送到千家万户；大家没看见的，是隐藏在背后的数字化能力，从消费决策、交易、支付、履约，向上游延伸到研发、生产等各个环节的促进作用。

戴珊表示，阿里巴巴坚信技术是创造商业价值的第一生产力。因此，无论是围绕消费体验的创新突破、商家经营的数字化升级、还是面向未来的商业形态和消费体验探索，阿里巴巴都将不遗余力进行技术创新。

加大平台投入，锁定商家生意确定性，让消费者生活更美好

面对不确定性，很多商家把天猫双11看作是全年最大的生意增长机会，早早开始加班加点生产备货。今年双11，更成为全社会参与角色最丰富、最多元的一次双11。新主播、老字号、年轻创业者、海外品牌、产业带，甚至果园农场、牧场渔场，都加入进来。

“为了让商家朋友的生意更容易，我们今年的投入是前所未有的，而且在未来还将持续。”戴珊表示，今年双11，平台将持续在消费决策、物流履约、供应链升级等领域加大投入，背后是平台希望与商家、生态伙伴一起，为消费者带来多一份快乐，让生活更美好。

“阿里巴巴立志做一家持续发展102年的好公司，除了持续创造商业价值以外，还必须要承担和履行更多的社会责任。”戴珊说，围绕着“让天下没有难做的生意”这一使命，今年双11更多思考如何和商家共同克服困难，如何让消费者更有信心。

“我们要紧密地在一起，保持乐观的精神、相信相信的力量，在推动实体经济的高质量发展和产业体系建设道路上，共同努力、守正创新，成为彼此的未来。”戴珊说。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经