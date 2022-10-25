人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院
人民网>>经济·科技

中国家用电器协会：AWE2023正式启动

2022年10月25日10:25 | 来源：中国经济网
小字号

原标题：中国家用电器协会：AWE2023正式启动

　    24日，中国经济网记者从中国家用电器协会了解到，2023年中国家电及消费电子博览会（AWE2023）正式启动，以“智科技，创未来”为主题的AWE2023将于2023年4月27日至30日在上海新国际博览中心举办。

　　家电与消费电子产业作为制造业的代表、实体经济的重要组成部分，近年来智能创新不断发展、新兴家电增长迅速、关键技术升级显著，向着“‘十四五’末成为全球家电科技创新的引领者”的发展目标稳步推进。

　　受疫情影响，AWE2022与AWE2023合并举办，AWE2023将汇集家电与消费电子行业沉淀两年的创新产品与技术。AWE2023展示面积将超过14万平方米, 展示包括智能家电、智能家居、消费电子、智慧娱乐、物联网、人工智能、5G、大数据等诸多领域前沿成果。AWE2023将召开AWE高峰论坛、“未来家2035”高峰论坛两场论坛，发布AWE艾普兰奖，继续举办AWE直播之夜，开创更多云逛展玩法。

　　作为承载行业创新成果展示与创新加速器功能的平台，AWE2023的召开将为行业未来发展注入活力，助推产业科技化、创新化高质量发展。（记者 李方）

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行、外汇局上调跨境融资宏观审慎调节参数
　　来源：人民银行官网 人民网北京10月25日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，为进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理，增加企业和金融机构跨境资金来源，引导其优化资产负债结构，人民银行、外汇局决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1上调至1.25。…
设备更新改造专项再贷款密集落地 扩大制造业需求支持信贷平稳增长
　　近期，国家开发银行深圳分行联合国家开发银行广东分行向中山华侨城实业发展有限公司投放设备更新改造专项再贷款3300万元，用以支持文化和旅游项目设备购置。 农业银行青海省分行向青海大学高质量设备更新和购置项目投放贷款2亿元，贷款利率2.5%，实现了青海省首笔设备更新改造贷款落地投放。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部