原标题：中国家用电器协会：AWE2023正式启动

24日，中国经济网记者从中国家用电器协会了解到，2023年中国家电及消费电子博览会（AWE2023）正式启动，以“智科技，创未来”为主题的AWE2023将于2023年4月27日至30日在上海新国际博览中心举办。

家电与消费电子产业作为制造业的代表、实体经济的重要组成部分，近年来智能创新不断发展、新兴家电增长迅速、关键技术升级显著，向着“‘十四五’末成为全球家电科技创新的引领者”的发展目标稳步推进。

受疫情影响，AWE2022与AWE2023合并举办，AWE2023将汇集家电与消费电子行业沉淀两年的创新产品与技术。AWE2023展示面积将超过14万平方米, 展示包括智能家电、智能家居、消费电子、智慧娱乐、物联网、人工智能、5G、大数据等诸多领域前沿成果。AWE2023将召开AWE高峰论坛、“未来家2035”高峰论坛两场论坛，发布AWE艾普兰奖，继续举办AWE直播之夜，开创更多云逛展玩法。

作为承载行业创新成果展示与创新加速器功能的平台，AWE2023的召开将为行业未来发展注入活力，助推产业科技化、创新化高质量发展。（记者 李方）

(责编：曹淼、李源)

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