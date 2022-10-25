原标题：英特尔小试“牛”刀，边缘计算引航智慧农场

从智能家居到智慧城市，数字经济成为引领中国发展前进的新引擎。究其背后的原因，是技术本身对经济产生的指数级带动效应，尤其是五大技术力量：计算、连接、基础设施、人工智能、传感和感知，它们正在加速融入千行百业。

让我们一起来看看，科技是如何影响生活福祉，又是如何擘画你我的未来？

以这座位于黑龙江林甸的奶牛农场为例，在信捷和英特尔的帮助下，这里已经开始转型为现代化、工业化的牛奶生产线——高大、宽敞、明亮的新一代大型牛棚，每一个牛栏都配有大功率通风换气扇，保证奶牛们不光有好身体，更要有好心情。

发生改变的不但是奶牛们的生活环境，挤奶的方式也在发生变化。传统的挤奶模式是：验奶、前药浴、擦拭、套杯挤奶、后药浴；缺一不可。只有这样，才能保证每天产出的牛奶健康、卫生、高质量。这些环节过去都是由人工完成，不但工作强度大，而且耗材损耗高，生产效率低，并且很难做到标准化。不过，新一代智慧农场，正通过使用边缘计算、大数据、人工智能、物联网、5G等技术，让智慧之光照亮农业生产的标准化、自动化、数智化之路。

从奶制品到食品安全、农业安全，这些关系国计民生的议题一向是百姓关注的焦点，也是政府政策的重点对象。

林甸奶牛场过去面临的问题，在我国的畜牧业生产中非常典型：智能化程度低，人工作业强度大。要想改变奶牛养殖行业，乃至整个畜牧业和农业生产行业的现状，需要从提升牧场的智能化程度开始。

信捷电气在与英特尔多年的合作中，通过打造多种联合创新解决方案助力制造等行业实现了智能化升级。此次，双方再度携手入局农业生产数智化转型。信捷基于英特尔软硬件和智能边缘设备，采集现场数据，使用人工智能算法分析，实现了流水线自动消毒、挤奶，使农场做到了一部分生产流程的工业化和自动化，让效率得以提高；同时还减少了消毒药液消耗，让奶源更加安全。

围绕着“场景、应用和数据”，在信捷提供的方案中，综合了3D视觉、5G传输、AI 算法、机械手运控、精密喷淋等技术：首先，使用边缘侧的3D相机收集大量奶牛图像；然后，AI算法使用深度学习分析这些海量图像，为实时定位提供坐标；最后，系统使用精确的坐标指挥机械手的运控，成功实现后药浴消毒。

整个方案在实施过程中，需要大量边缘侧的实时计算，如果计算性能差，就会导致机械臂速度变慢，赶不上转盘的旋转速度，导致打到牛的后腿。因此，信捷方案中的边缘计算设备搭载了英特尔酷睿 i7处理器，它的超强算力支持高效地处理海量数据。并利用英特尔的5G网络技术将关键算力充分前移，满足方案中边缘高密度数据处理的需求。

为了提升AI算法的图像处理速度，方案中还使用到了英特尔的OpenVINO视觉加速工具套件，以加速AI模型的推理过程。以及，通过使用英特尔 工业边缘洞见平台（EII），实现高效安全地提取、分析和存储各类数据，结合AI推理加速能力，在视觉识别“IT+ OT”上发挥了重要作用。

此外，信捷还在三个层面运用了英特尔的算力：在全流程的算力支撑上，信捷与英特尔携手，探讨底层硬件架构的技术优化，使用英特尔至强系列处理器确保整个系统的高性能吞吐能力；使用英特尔FPGA加速三维重建中的3D点云预处理流程；将英特尔GPU运用在AI推理环节中。

依托创新的“5G+边缘计算”技术融合，信捷的解决方案方案实现了算力负载分配。完成了一整套包括现场数据采集、高效稳定的传输速率和人工智能算法分析相结合的系统搭建。

通过对农业设备的智能化升级改造，机器将能够全面或部分辅助人，从而可靠地完成一些特定复杂的目标任务。例如使用机器视觉设备来识别、监测场景；通过多种传感器融合实现对于环境、温度和湿度的监测、调整；在恶劣的农作生产环境中，农业巡检机器人，消毒机器人、农业无人机......将助力实现少人化、甚至无人化农场的愿景。

以智能边缘技术带动各种传统产业升级，适应国家的数智化需求，是信捷和英特尔的初衷和使命。

多年来，英特尔偕同信捷电气，将“5G+智能边缘”技术带入诸如金属焊接、矿业侦测等工业领域及更多行业。两家企业凭借对于垂直行业的深刻理解，将创新技术与实际应用相结合，助力客户适应指数时代的新挑战，赋能行业及最终用户。

据Gartner预测，到2025年，75%的数据将产生于边缘，包括数据中心之外的工厂、医院、零售商店和城市等。未来，智能边缘的应用场景将会遍及千行百业。而在英特尔的生态系统中，如今就已有超过35,000项边缘部署产生了真正的商业价值，帮助企业在分布式智能时代不断成长、创新。

在中国，英特尔将会继续以产品领导力、创新方案推动力、生态构建力为依托，携手信捷等广大合作伙伴，全面赋能产业生态，加速智能边缘的应用创新和全行业的智能升级，共同解锁智能边缘在千行百业的广阔机遇。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经