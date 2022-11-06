人民网东莞11月6日电 5日，华为终端有限公司（以下简称“华为”)与人民网科技(北京)有限公司(以下简称“人民科技”)在第四届华为开发者大会上签署合作备忘录，双方将在HarmonyOS生态领域深度投入，携手打造面向全场景时代的应用和服务创新，为广大消费者提供极致体验，共创商业价值，共同构建内容信息服务生态。

人民科技总经理刘鹏与华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东签约（图片由华为提供）

据了解，第四届华为开发者大会2022（Together）于11月4至6日在东莞召开。本次开发者大会以“创新照见未来”为主题，与全球开发者、合作伙伴一起接力创新的火炬。随着鸿蒙生态和技术的进一步加强，在今后的合作中，华为将和伙伴一起依托于强大且开放的操作系统、匹配华为软硬芯云协同的战略优势，充分发挥HarmonyOS原子化服务、分布式架构、AI使能、全场景联动、更高的安全和隐私保护体验等独特技术优势，与伙伴一起打造打磨创新场景，为消费者带来更多高级简约的数字产品体验，并在一个开放互信、突出贡献、深度投入、利益共享的生态环境下，与伙伴共创共享鸿蒙生态的成功。

通过此次深度合作意向的达成，人民科技将基于HarmonyOS的创新升级，通过原子化服务的方式，结合HarmonyOS系统的开放性，对接1+8+N设备的开放性数据服务，打造行业领先的泛终端信息服务平台；并与华为共同进行场景定义和体验设计，在智慧场景中，面向泛终端为用户提供全方位的信息体验升级，共同打造泛生活、泛终端、泛场景的行业领先的信息服务平台；进一步拓展人民网聚合分发业务触达的场景和用户，扩大地域覆盖面、人群覆盖面、内容覆盖面。

华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东，华为终端云服务总裁朱勇刚，华为终端BG全球生态发展与运营部总裁戢仁贵，人民科技总经理刘鹏，人民科技总经理助理董诚等出席了签约仪式。

参加华为生态合作伙伴签约的企业还有：新浪集团、中国国际航空股份有限公司、北京金山办公软件股份有限公司、奇安信科技集团股份有限公司、北京趣拿信息技术有限公司、乐元素科技(北京)股份有限公司、科大讯飞股份有限公司、广州酷狗计算机科技有限公司、百度在线网络技术(北京)有限公司、小沃科技有限公司、网易(杭州)网络有限公司、中航信移动科技有限公司、北京搜狗科技发展有限公司。这些合作伙伴在此前均已与华为建立了良好的合作基础，未来将进一步依托于华为软硬件结合能力，在鸿蒙生态上继续创新。

(责编：王仁宏、杨迪)

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