据海澜之家最新消息，近日，海澜之家正式与京东到家和京东新百货达成深度合作，海澜之家全国754家直营门店正式上线京东到家、京东小时购。预计今年年底超3000家海澜之家直营门店将全部完成上线，明年预计接入旗下所有5000余家门店。

此次合作，三方将充分发挥各自在商品、数字化营销、线上流量运营、履约优化等多方面的优势展开深度合作。京东到家、京东小时购通过持续输出自身数字化技术能力，为海澜之家提供全渠道数字化解决方案，加速线下门店零售数智化升级。

海澜之家相关负责人表示，公司近年来走上数字化转型之路，将业务场景与数字孪生能力深度结合，搭建线上+线下一体化的运营模式，已初见成效。此次与京东到家、京东小时购强强联合，借势成熟高效的物流体系更精准打通从仓库到衣橱的“最后一公里”，实现“服装定制需求——自动化生产——快速交付”的全流程智慧服务。

加强流量建设，联动京东App、京东到家App内营销资源，持续加强流量生态建设，为海澜之家提供全渠道营销策略。今年京东11.11期间，海澜之家将联合京东到家、京东小时购和京东新百货在开门红和高潮期推出满299减50活动；在11月3日晚20点到11月9日专场期推出300减30元、400减40元、500减50元等优惠福利。京东到家还创新推出专为推广新商品、新商家的营销IP “超新动”，可有效助力海澜之家提升整体流量曝光，最终提升门店的线上流量转化率。

提升订单履约效率，依托京东到家、京东小时购丰富的门店线上化经验，为海澜之家实时监测订单配送及异常情况，通过达达快送匹配充分运力，保障商品顺畅快速的送达消费者，让顾客体验更快的到货速度和周到的服务。

对于海澜之家而言，与京东到家、京东新百货合作，开启小时达服务，是布局新型零售全渠道战略中的重要一环。通过京东到家完整的即时零售解决方案，海澜之家线下5000多家门店能够实现“线上引流＋线下履约”的“店仓一体”模式，提升物流时效性，降低履约成本，不仅优化提高了自身的成本和效率，还更加贴心及时地满足了现代消费者渴望更快收到所买服饰的即时购物需求。同时借助京东到家、京东新百货的全域营销及资源整合优势，海澜之家品牌影响力更深入到线上、线下全场景，为销售增长提供源源不断的能量，有望创造增长新曲线。

对于京东到家来说，与海澜之家的合作，大大丰富了服饰领域优质商品供给，进一步拓展了服务品类，对为消费者提供更好的全场景、全品类即时零售服务具有重要推进作用。依托海澜之家庞大的数千家线下门店规模，京东到家得以更全面深度地触达全国各线城市不同地域的各类消费市场，提高供需效率。年底海澜之家全部直营门店上线后，预计每年保持20%-40%的销售额增长。

(责编：曹淼、李源)

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