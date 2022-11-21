新华社北京11月21日电（记者吴雨）中国人民银行等八部门21日对外公布《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》，推进上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市科创金融改革，加大金融支持创新力度。

据介绍，《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》经国务院同意，由人民银行、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、银保监会、证监会、外汇局印发。

总体方案以金融支持长三角协同创新体系建设，加快构建广渠道、多层次、全覆盖、可持续的科创金融服务体系为主线，从健全科创金融机构组织体系、推动科创金融产品创新、充分利用多层次资本市场体系等七个方面提出19项具体政策措施。总体方案提出，通过5年左右时间，将上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市科创金融改革试验区打造成为科创金融合作示范区、产品业务创新集聚区、改革政策先行先试区、金融生态建设样板区、产城深度融合领先区。

人民银行相关人士表示，总体方案的出台，有利于进一步协同推进原始创新、技术创新和产业创新，推动形成金融供给和需求结构平衡、金融风险有效防范的良好生态，打造科技创新和制造业研发生产新高地。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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