原标题：青岛携手东旭集团加速筑链“芯屏”产业

11月21日，东旭青岛光电产业园一期光电显示材料项目投产及二期项目开工仪式在青岛西海岸新区举行。

据悉，东旭青岛光电产业园由青岛西海岸新区与东旭集团携手打造，总投资475亿元。该项目对于提升青岛光电显示产业研发生产能力、完善“芯屏”产业配套体系、加快构建核心竞争力和上下游耦合协同的全产业链发展格局具有重要意义，也将进一步助力青岛市乃至山东省深化新旧动能转换、经济高质量发展。

东旭集团是我国半导体光电显示核心材料和高端装备国产化的领军者，多年来不断破解产业“卡脖子”难题，曾获国家科技进步一等奖、二等奖以及中国专利金奖。东旭青岛光电产业园一期总投资160亿元，共有四个项目。本次投产项目是一期投产的第二个项目，主要生产光电显示上游核心材料，于去年11月开工建设，仅用时一年即实现投产。一期首个投产项目——研究院及高端装备项目已于今年7月正式投产，包含多个实验室、研发中心及高端装备制造基地，聚焦光电显示、硅碳新材料等半导体高端装备进行研发制造，为产业园后续项目提供成套技术及装备解决方案，是“芯屏”产业上游材料国产化的“母机”和基础。此次开工的二期项目计划于2023年底陆续投产。

新型显示产业是国民经济和社会发展的基础性、战略性和先导性产业，也是世界科技强国的必争之地。进一步提升我国新型显示产业链供应链韧性和安全水平，打赢产业迭代升级关键核心技术攻坚战，可谓迫在眉睫。

山东省“十四五”规划明确提出在新型显示领域打造国内超高清视频终端及设备生产基地，并将建设青岛集成电路和新型显示基地作为山东省培育壮大新动能、提升现代产业体系竞争力引领力的举措之一。目前，新型显示产业已成为青岛大力发展的十大新兴产业之一，是青岛塑造未来竞争力的关键产业。青岛西海岸新区精准聚焦“芯屏”产业，全链条谋划项目招引、全要素服务保障项目建设，建设青岛市新型显示产业园，着力将其打造成为引领区域发展的新型显示产业集聚区、全国新型显示产业高质量发展的新增长极和具有国际影响力的新型显示产业创新策源地，一个千亿级芯屏产业集群正在加速崛起。

东旭青岛光电产业园正是青岛市新型显示产业园的重要组成部分，是青岛“振芯、铸魂、补面”的重要依托。产业园建成后，将涵盖关键技术研发、高端装备制造、核心显示材料生产等上下游产业体系，与京东方物联网移动显示端口器件、福建万达光电智造、诚志永华液晶显示材料等项目链式协同，使青岛的显示产业加速迈向规模化、集群化、生态化发展阶段。

东旭集团董事长李兆廷表示，青岛市委市政府积极布局发展芯屏产业，着力推进强链补链延链，打造中国北方光电显示与半导体产业聚集区和发展高地，用两年时间实现芯屏产业在青岛快步发展、弯道超车、垂直崛起。东旭将始终坚持“产业报国”理念，把党的二十大精神转化为实现“科技自立、民族自强”的不竭动力，不断扩大项目规模，打造千亿级光电显示产业园区，助推青岛芯屏产业垂直崛起，力争成为青岛新旧动能转换的新亮点，青岛高质量发展的新引擎。

(责编：曹淼、李源)

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