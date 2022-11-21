据中国载人航天工程办公室消息，今天（11月21日）下午，神舟十五号载人飞船与长征二号F遥十五运载火箭组合体已转运至发射区。目前，发射场设施设备状态良好，后续将按计划开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作。

45项新变化 长二F遥十五火箭全面升级优化

本次负责发射神舟十五号载人飞船的长征二号F遥十五运载火箭有了全新的变化，与上一发遥十四火箭相比，进行了45项改动和三大升级。

长征二号F运载火箭是我国目前唯一执行载人任务的火箭，有着“神箭”的美誉。在此前多次的发射经验基础上，长征二号F遥十五火箭进行了全面地升级优化。

航天科技集团一院长征二号F运载火箭副总设计师 刘烽：这次遥十五火箭相比上一发遥十四火箭，一共有45项的（技术）状态变化。长二F都是零窗口发射，如果发射过程中有任何问题，有可能会造成窗口的延迟，这样的话就（会）影响我们入轨的精度。

长征二号F火箭作为航天员的专属座驾，需要将航天员精准地送入预定轨道，这就需要火箭可以自主应对天气因素产生的影响，从而实现零窗口发射。为了使入轨精度做到最高，科研人员还对火箭的控制系统和遥测系统进行了升级。

航天科技集团一院长征二号F运载火箭副总设计师 刘烽：我们又增加了（火箭）起飞时间偏差的适应性，采用这个技术之后，可以在它（火箭）的轨道参数里头进行相关的修正，自动补偿起飞过程中的时间偏差，能够确保入轨的精度。另外对火箭的遥测系统发射机，还有我们导航接收机也进行了相关的一些升级工作，使我们导航接收机接收卫星的数量能更多，我们的精度更高。

一型火箭30载 中国载人航天的金牌火箭

长征二号F火箭是1992年我国载人航天工程启动后，专为载人任务而研制的火箭。从开始研制到今天，长征二号F火箭已经陪伴中国载人航天走过了30年，是名副其实的“金牌老将”。

长征二号F火箭的研制参考了一型叫做长征二号E的火箭，在我国载人航天工程启动后，航天人对当时中国低轨道运载能力最强的火箭——长征二号E型火箭进行了改造。除了在长征二号E型火箭原有的基础上进行了升级优化，还增加了逃逸系统和故障检测处理系统，使它完成了从普通运载火箭到载人火箭的跨越。

航天科技集团一院长征二号F运载火箭副总设计师 刘烽：长二F作为载人火箭，最大的特点就是两个系统，一个逃逸系统，一个就是故障检测处理系统。这两个系统都是为了我们载人火箭而设置的。它主要目的就是为了在待发段和火箭飞行的上升段，检测火箭的故障，这时候如果火箭出现一些灾难性的故障，我们为了确保航天员的生命安全，用这两个系统来把航天员带离火箭的危险区。

对于载人火箭来说，航天员的生命安全是最重要的。刘烽告诉记者，在确保极高的可靠性和安全性的前提下，未来的载人火箭还将有全新突破。

航天科技集团一院长征二号F运载火箭副总设计师 刘烽：载人（任务）多人多天的任务特点，后续我们载人飞船肯定重量会更大，也需要我们载人火箭进一步提高我们的运载能力。第二个就是对于整个飞行的故障容错能力应该进一步提高，我们正在做智慧火箭。第三方面就是可重复使用，对于载人火箭来讲，还是要在可重复使用方面做出更大的技术创新和进步。

来源：央视新闻客户端

(责编：牛镛、岳弘彬)

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