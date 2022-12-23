原标题：把脉行业赋能数字化转型 FESCO引领人服创新趋势

2022年12月22日，知名人力资源服务机构FESCO联合人力资源智享会(HREC)发布《人力资源数据运营与管理调研报告》。该报告就人力资源数据运营与管理进行了深入调研，并结合国内市场现状梳理了企业HR数据运营相关挑战进行了系统思考。发布会上，FESCO数字化委员会主任张怀璘以《人力资源基础服务SaaS化支撑企业数据运营阶段跃升》为题，分享了人力资源服务业中的数据运营与管理实践。

近年来，数字化转型趋势不断加速。发展数字经济上升至国家战略层面，传统行业数字化转型既是必然趋势，也将进一步增强产业链韧性，为经济可持续增长注入新动力。可见，数字化水平也将成为新时代的人力资源服务行业的核心竞争力标准之一。

FESCO把握行业脉搏，先发布局数字化转型，并在实践中形成了系统体系。一方面自身的数字化能力不断提升，另一方面也有效助力客户实现人力资源数据对决策的助力和驱动以“降本、提质、增效”。

前沿理念洞察引领数字化升维

在数字化转型浪潮中，FESCO对人力资源服务的数字化趋势洞察一直走在行业前沿。调研报告显示，FESCO将人力资源数据运营分为三个阶段，分别为1.0信息化、2.0数字化、3.0智能化阶段。在人力资源板块数字化转型过程中，企业如何“快速的”具备数据运营1.0能力、如何“低成本的”进入2.0阶段，又如何“借力最佳实践”开启3.0时代这是很多企业决策者面对的课题。

对此，FESCO给出了相应的解决路径，即企业人力资源数据要进入数字化和智能化的阶段，需要提高全员对数字化认知，提高整体的数字化技术能力和手段，并解决整个企业数字化转型时内部结构化的问题。而人力资源基础服务SaaS化服务，能够将“领域方法”与“价值数据”快速打包，提供给企业“开箱即服务”、“服务即数据”、“数据即业务”的体验，帮助企业在1.0到3.0的过程中稳步跃升。

基于对行业前沿趋势的深度洞察，FESCO早在2018年抢先行业布局数字化。2018年11月，FESCO通过高新技术企业认证，成为业内第一家取得国家高新技术企业认证的综合人力资源服务公司。2019年5月，FESCO正式获国际信息安全管理体系(ISO27001)认证，标志着信息服务管理和信息安全管理水平达国际标准。同时，FESCO不断探索新技术与人力资源服务有机融合下的业务创新和业务转型，通过技术和政府、企业、机构的主要需求场景有效结合，将人社服务、就业、健康、财税实现线下服务标准化、标准业务线上化、线上业务数字化、数字业务智能化、智能化业务生态化，进一步提升产品体验、敏捷服务和平台协同。目前，FESCO已拥有FESCO APP·综合智慧服务平台、工惠通·智慧工会服务平台、易北京·国际人才综合服务平台等系列智慧平台，现有95%以上服务实现数智一体化。

技术能力升级助力服务价值提升

在深耕数字化转型过程中，FESCO始终基于领先的数字化产品基础，以全领域人力资源数智化一体技术平台为核心，不断迭代更新数字化产品，结合全流程人力资源服务能力，形成了全栈式数字一体化解决方案，帮助人力资源管理全面降本提质增效。

FESCO秉持“强化科技赋能，打造数字生产力，推进数字化转型走深向实”战略方向，针对性完善、丰富数字化服务场景，以客户为中心持续精益“数字化链接”能力。以数字化雇员服务平台为例，面对疫情下居家办理的需求，FESCO加强提供员工入在离全场景线上服务，保证居家期间服务不断联、体验不断线;在疫情阻隔下，企业合同签署难题越发凸显，电子合同成紧迫需求，针对这一场景，FESCO依托实名认证、区块链等技术推出电子劳动合同管理平台“万众e签”，为客户提供高效、便捷、安全、合规的一站式电子签约解决方案，加快企业在数字化道路上的真正转型。此外，FESCO也在多个细节上，不断拓宽数字化场景，做深做实客户服务。

今年以来，FESCO通过构建统一身份中心，为客户及雇员自助服务提供统一接入平台；构建企业级数据中台，整合企业数据，洞察业务态势，为客户服务精准化奠定基础等措施，与“客户雇员群体”、与“客户HR团队”、与“客户-数字化系统”之间的数字空间交互，贯彻“数据在线、数据互通、数据全面、数据准确、数据高效”的数字化服务理念，贯通资金流、信息流、业务流，促进业务流程规范化，不断提升客户服务质量。至今FESCO数字化链接已经覆盖超过90%的客户群体，客户粘性与满意度不断攀升。

目前FESCO已凭借强大的数字化服务能力、优质的服务经验、丰富稳定的客群等多重优势，逐步构建起智慧人力服务生态。其募资的FESCO数字一体化建设项目也正随着重组实施顺利推进。随着行业数字化能力不断推进，FESCO将借力资本市场持续强化数字化优势壁垒，持续领航人力资源服务业发展方向，在不确定环境下迎来确定性增长。

(责编：曹淼、李源)

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