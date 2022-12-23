原标题：神州云科发布双轨超高可用架构 提升IT构架稳定性

日前神州云科对外发布双轨超高可用架构。神州云科副总裁、通明湖云和信创研究院副院长吴静涛介绍：“在目前的行业需求下，需要考虑一方面如何保证信创产品的稳定性，弥合性能与企业应用要求的差距；一方面，面对合规、风险和创新的挑战，云原生如何实现可信开源与跨域协同。双轨超高可用架构（DTMAA）在这样的背景下应运而生。”

所谓DTMAA，是神州云科为满足企业面临自主创新IT基础重构所推出的全新架构。架构在双活数据中心的分区调度基础上，添加每个数据中心内信创域和非信创域的分域调度，来实现分区分域协同的多活双轨超高可用，帮助客户在新架构下，提升应用可持续性，解决性能瓶颈，提升稳定性，在服务异常情况下，可以通过实时灰度调度的方式，切换流量，保留应用故障现场环境，便于后续的排错与根因定位。

神州云科解决方案架构师李晓东表示：“五大引擎是双轨建设的核心灵魂。双轨超高可用架构的技术优势是实现了对于信创高可用引擎和高可用调度引擎的智能协议级互联互通。高可用引擎可以通过信创高可用引擎快速地感知到信创业务的状态，它会从信创高可用引擎中汲取必须要判断的信息，作为对业务质量的综合判断。”

此外，为了更好的适配双轨超高可用架构，神州云科发布了全新的云科容翼系列产品，同时云科通明湖信创系列产品也进行了全面的升级。

(责编：曹淼、李源)

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