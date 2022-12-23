原标题：得物App发布社会责任报告：品质消费、文化自信、社会公益成重点

近日，得物App发布2021年企业社会责任报告(下简称“报告”)，持续全面保障品质消费、引导中国年轻人加强文化自信、积极抗击疫情、投身社会公益，成为得物App在2021年践行企业社会责任的重点。

过去一年，得物App用多项全国首创、业界首次实践，发挥品质电商的引领力量：坚持“先鉴别，后发货”服务模式，再次牵手“国家队”发布首个化妆品鉴别团体标准；坚持“不伪、不劣、不low”原则，联动警方破获全国平台包装标识侵权案，打击假冒伪劣产业链，同时启动“原创保护计划”，在行业首次高标准治理打版商品，并联合首批 3000 家国内外原创品牌成立联盟，切实保护中国原创，让年轻人获得更多高品质好物，助推时尚潮流产业的高质量发展。

作为年轻人广为聚集的潮流文化社区，得物App在2021年投入3.2亿，扶持年轻人共同建设中国潮流文化，展现中国年轻人的文化自信。这股年轻潮流也为中华老字号、国潮品牌注入创新力量，老字号“海鸥”在得物App开启并发售首个年轻潮流产品线，收获年轻人的喜爱，老字号实现焕新，并在年轻人中传播传统文化。

2021年，得物App更积极为社会需求和问题，探索可持续的解决方法。在积极抗击疫情上，得物App从支援一线防疫物资、鼓励员工支援抗疫、扶持困难商家、有序推动复工复产到发放潮流消费补贴，用年轻活力帮助疫后经济复苏；在应对自然灾害上，从为灾区捐款帮助灾后重建，到为受灾商家提供关怀政策，和大家共渡难关；在助力乡村振兴上，得物App走进“革命摇篮” 井冈山，从教育服务供给、就业帮扶、产业赋能等多维度携手共同发展。

“致力于满足年轻人对美好生活的向往，得物App始终积极探索，如何让企业社会责任融入商业设计，更好地响应社会需求、更加可持续地解决社会问题。未来，我们将继续怀揣家国情怀，以求真的态度迎接挑战、把握机遇、拥抱变化，让‘潮流’成为品质生活的重要组成部分，用‘热爱’创造美好生活的无限可能。” 得物App创始人兼CEO杨冰表示。

持续保障品质

用户真实的品质消费需求是得物App发展的动力源。报告显示，2021年，得物App继续通过“先鉴别，后发货”，让年轻人获得在线消费的安全感，激发消费潜力和消费升级。每一笔订单积累的年轻人的信任，促使得物App将沉淀的查验鉴别经验开放共享，再次牵手“国家队”建设鉴别行业标准，保障更多人的品质消费。2020年，得物App携手中国质量检验协会制定全国运动鞋鉴别技术团体标准，2021年，得物App又联同中检集团、中国质量检验协会发布国内化妆品鉴别团体标准。

在查验鉴别体系保障品质消费外，得物App坚持“不伪、不劣、不low”原则，联动警方破获全国平台包装标识侵权案打击假冒伪劣，发起业界首次高标准原创保护计划，保护原创。2021年3月，得物App联动上海警方查扣仿冒的得物App“包装套件” 130余万件，有力切断制假售假的中间链条，阻止假冒伪劣商品流入消费市场。同时，得物App启动“原创保护计划”：在行业内首次高标准治理“打版商品”，清退疑似“打版商品”品牌，并将原创纳入日常选品标准。成立至今，得物App一直坚持“高品质、高调性”的选品标准，帮助用户得到有品质的美好事物，也正是因为这一份坚持，赢得年轻人的认可和信任。

年轻人的品质消费，还从“商品”延伸到“体验”获得。洞察这一趋势的得物App，在人工智能、AR、3D等虚拟科技的创新应用上，为用户升级消费体验。2021年，得物App将“AR虚拟试穿”功能从鞋类延展至美妆、艺术品领域。通过“AR试妆”功能，用户素颜就能感受上万款美妆商品的“上脸”效果；“AR艺术品实景”则通过真实还原艺术品的展示效果，不仅给用户带来沉浸式体验，也为用户提供了更清晰的购买决策参考。为了在虚拟中还原身临其境的现场真实感，得物App已建立了全行业最大的潮流商品3D模型库，覆盖了球鞋、美妆、箱包、配饰等近10个品类。

持续激发文化自信

文化是民族的精神凝聚。作为中国年轻人的聚集地，得物App持续扶持国潮品牌，以年轻人喜闻乐见的形式传播国潮文化，在年轻人日常生活中承担起价值引领的使命与责任。报告显示，得物国潮日、得物国潮设计大赛成为公司2021年推动国潮文化传播的重要抓手。 2021年5月，得物App携手众多国潮品牌方发布《国潮品牌高质量发展倡议书》，推动中国产品向中国品牌转变，深入挖掘国潮文化价值内涵，持续增强年轻人的文化自信。

老字号文化、非遗文化是中华传统文化的瑰宝。2021年12月，曾生产出中国第一块手表的老字号“海鸥”，在得物App独家发售首个专为年轻人打造的全新潮表系列，不仅开启海鸥首个年轻潮流产品线、打开商业增值空间，也让更多年轻人传承老字号文化。得物App在苏州建设的江南文创研发院，为世界文化遗产苏州园林和昆曲、刺绣、缂丝等国家级非遗深入年轻人，也让更多文创企业发生化学反应，以产业集聚效应，推动中国文创产业发展。

不少年轻人不仅把“潮流”当作生活，更是当作一种事业。在得物App社区，他们希望用创作，为中国的潮流文化发声，“书写”中国年轻人多元、向上的潮流文化。11月，得物App宣布在得物社区投入3.2亿现金、200亿流量和11项专项政策，扶持有此梦想的年轻人；另一方面，得物App还计划开放在潮流业上下游积累的资源，帮助年轻创作者获得长期发展。

持续投身社会公益

报告指出，2021年，为更好地响应社会需求、更加可持续地解决社会问题，得物持续积极探索。在共同抗击疫情、面对自然灾害、投身社会公益、助力乡村振兴等方面，得物App用年轻潮流积极践行企业社会责任。

2021年，在做好疫情防控工作、保障员工安全的前提下，除了积极支援抗疫，得物App还发起“干杯吧！青春”线上话题活动，鼓励年轻人传递正能量。10天内，超过14万用户在得物社区分享参与志愿服务、给中国加油的视频、图片和感受，传递正能量。疫情期间，得物App针对平台商家推出四大帮扶政策，包括仓储费用减免、发货时效延长、订单履约免责、申诉处理绿色通道等等，尽可能帮助商家减少损失。

10月，山西省多地降水量打破历史纪录引发洪灾，部分省份遭遇暴雨灾害。得物App为灾区捐赠了 300 万元用于救灾和灾后重建工作，同时受灾商家提供200万元专项补贴，解决实际遇到的困难，与他们共渡难关。

在乡村振兴方面，2021年5月起，得物App以“让得物更红，让井冈山更潮”主题，在“革命的摇篮”井冈山陆续举办了一系列公益活动，从教育服务供给、就业帮扶、产业赋能等多个维度助力乡村振兴，用年轻力量让红色文化和革命精神薪火相传。

“得物是时代的企业，将企业发展与社会责任深度融合，是时代赋予我们的使命。”杨冰表示，得物App当前取得的阶段性成果源于全社会的信任与支持，公司也将善待每一份热爱，持续践行“满足年轻人对美好生活的向往”这一社会责任理念，将可持续发展理念深入融进公司战略、管理制度和日常运营中，从而更好地反哺社会。

(责编：董童、李源)

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