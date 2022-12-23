原标题：中国银行深耕养老场景生态，全方位发力个人养老金业务

中国银行作为国内首批获批开办个人养老金业务的商业银行之一，已于近期启动个人养老金资金账户开立及相关养老金储蓄、投资产品购买业务，并依托深耕多年的银发养老场景生态服务体系，在账户、产品、服务、渠道等方面全方位发力个人养老金市场。日前，中国银行在手机银行8.0版中推出个人养老金融服务专区，为客户提供包括个人养老金资金账户开立、合格金融产品购买等在内的一站式个人养老金融服务便捷体验。

目前，36个试点地区的客户均可在中行网点及手机银行渠道开立个人养老金资金账户，账户支持的功能服务包括：账户开立、注销、变更；个人养老金缴费和领取；与个人养老金产品交易相关的资金划转；资金账户信息管理及查询，以及银保监会规定的其他事项。个人养老金资金账户免收年费、账户管理费、短信费及转账手续费。近期，在中国银行参与个人养老金资金账户开户及达标有礼活动，还有机会获得话费券等赠礼。

根据《商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法》规定，个人养老金资金账户开立后，客户可使用账户内资金购买个人养老金储蓄产品及个人养老金保险、理财、公募基金等金融监管规定的相关代销产品。在储蓄产品方面，中国银行除为客户提供各类基础存款产品外，还在养老储蓄产品试点城市（成都、广州、西安、合肥、青岛），面向符合购买资格的客户提供特定养老储蓄产品。在投资产品方面，中国银行在合作机构范围内为广大投资人遴选丰富的合格个人养老金基金、理财、保险产品，并对销售费用进行优惠定价，实现让利于民。

近年来，中国银行将银发场景建设作为一项战略重点，加强支持养老产业发展，丰富养老金融产品供给，持续建设完善一站式养老综合服务体系：推出“岁悦长情”个人养老金融服务品牌，为客户提供全生命周期服务方案；布局银发养老场景生态，为年长客群提供覆盖“医、食、住、行、娱、情、学”的生活服务支持，打造“银发地图”“中银老年大学”等特色服务；中行手机银行APP首批通过工信部适老化和无障碍改造评测，推出“岁悦长情”版，为老年客群打造大字体、屏幕朗读等便捷体验，助力老年人跨越数字鸿沟；打造“示范+标杆”的两级养老特色网点体系，目前已在全国建成数百家养老服务示范网点及特色标杆网点；长期开展助老公益行动及消费者权益保护宣教活动，把“以民为本”的服务理念落到实处。

中国银行始终秉持以人民为中心思想，践行国有大行的责任担当，引金融之水灌溉银发养老等重点民生服务产业，全力支持养老第三支柱落地发展，加速构建以金融服务为基础的特色一站式养老综合服务体系，以专业、优质、稳健的贴心服务，助力广大民众“养老”变“享老”。

(责编：董童、李源)

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