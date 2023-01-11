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经济复苏按下“快进键”：稳投资拉内需 重大工程项目建设稳步推进

人民网记者 杜燕飞
2023年01月11日15:28 | 来源：人民网
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复工复产有序推进、重大项目集中开工、群众消费热情不断回升……进入2022年12月以来，随着一系列优化疫情防控政策接续发布和落地见效，全国多地市场呈现回暖迹象，经济复苏活力不断显现。对此，经济复苏按下“快进键”系列报道围绕贸易出口、企业生产、项目建设、民生消费、旅游出行等场景推出系列图片和短视频报道，聚焦经济社会发展新亮点。

当前，从西部内陆到东部沿海，从南海之滨到北国边陲，能源、水利、交通等一大批重大工程项目和基础设施建设集中开工、稳步推进、捷报频传，助力中国经济稳健前行。

(责编：乔业琼、吕骞)
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