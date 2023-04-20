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农业农村部：一季度已建成高标准农田超1900万亩

2023年04月20日08:56 | 来源：人民网
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人民网北京4月20日电 （记者李栋）农业农村部最新农情调度显示，截至3月底，今年全国已建成高标准农田面积约1942万亩，占年度任务量的24.3%。

分地区看，东北、黄淮海和长江中下游分别累计建成高标准农田超2亿亩；西南、西北分别累计建成高标准农田约1.5亿亩。其中，黑龙江、山东、河南、安徽、四川五省累计建成高标准农田面积超过5000万亩。

党的二十大报告和今年中央一号文件都提出，要牢牢守住十八亿亩耕地红线，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田。近日，农业农村部农田建设管理司有关负责人就高标准农田建设有关情况答记者问时表示，截至2022年底，全国已累计建成10亿亩高标准农田，能够稳定保障1万亿斤以上粮食产能。

“但要清醒地认识到，现在已建成高标准农田面积仅占耕地总量一半左右，不到15.46亿亩永久基本农田的2/3。而且，按照先易后难建设顺序，剩下的都是难啃的‘硬骨头’。”该负责人介绍，我国现状耕地中，旱地约占一半，水田和水浇地各占约1/4，剩余要建设的耕地约2/3分布在丘陵山区，多数是旱地，建设难度大、成本高，要完成任务必须付出艰苦努力。

高标准农田“高”在哪？国家颁布的高标准农田建设规划和有关标准都明确了建设内容，主要包括田块平整与适当归并、灌排设施建设、修建田间道路、土壤改良与障碍因素消除、电力设施配套等。

更值得关注的是，高标准农田的抗灾减灾能力大幅提升。“尽管近年来极端天气多发频发，但受灾面积却不增反降。”该负责人出示的数据显示：2010—2012年平均受灾面积4.7亿亩；2013—2015年平均3.9亿亩；2016—2018年平均3.3亿亩；2019—2021年平均2.6亿亩。“同时，还有效加快了机械化作业和规模化经营步伐，促进了农民节本增收。”

逐步把永久基本农田全部建成高标准农田，今年如何开好头、起好步？该负责人表示，今年将全力落实好年度建设任务。统筹新建高标准农田和已建项目改造提升，指导督促各地加快将新建4500万亩、改造提升3500万亩建设任务落实到具体项目、地块，规范项目设计、施工，全力推动项目实施。

“此外，通过积极推动投融资机制创新、加快完善建后管护机制、切实加强监督指导等措施，统筹实施好高标准农田建设。”该负责人说。

(责编：申佳平、高雷)
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