国家发展改革委举行新闻发布会，就一季度我国宏观经济运行情况回应了社会关切。国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，在全球经济增速明显放缓、主要经济体通胀居高难下的背景下，我国经济发展实现了良好开局，为完成全年经济社会发展目标任务打下了坚实基础。

对于当前宏观经济运行的特点，孟玮概括为“需求扩大、供给恢复、预期改善”。一是国内需求逐步扩大，表现为消费快速恢复，投资稳定增长，出口增速回升；二是生产供给加快恢复，表现为服务业强劲复苏、工业经济平稳增长，制造业稳中有升；三是社会预期显著改善，产需两端持续扩张，市场预期稳定向好，物价总体平稳，就业稳中向好，地方企业干事创业精气神足。

针对消费持续回升动力有待进一步提振的话题，孟玮表示，将重点围绕“可持续性”，做好促进消费持续恢复、稳定汽车消费、提升消费能力、优化消费条件等四方面工作。目前，国家发展改革委等部门正在抓紧研究起草关于恢复和扩大消费的政策文件，着力破解制约消费的体制机制问题，加快推进充电桩和城市停车设施建设，大力推动新能源汽车下乡，加快实施公共领域车辆全面电动化先行区试点。

在推进高水平对外开放、积极利用外资方面，孟玮说，中国一直是实实在在的“行动派”，今年将继续合理缩减外资准入负面清单，引导外资更多投向先进制造业、现代服务业、高新技术、节能环保等重点领域和中西部、东北等重点地区。同时，继续发挥重大外资项目专班机制作用，通过举办国际产业投资合作系列活动，为跨国公司对华投资和地方招商引资提供平台，进一步加强与外资企业、外国商会的沟通交流。孟玮强调，中国仍然是全球最具吸引力的投资目的地之一，中国经济长期向好将为外资企业提供发展机遇和广阔空间。

截至2022年底，我国数字经济规模稳居世界第二，数字基础设施实现跨越式发展，数字产业创新能力加快提升，数字技术赋能实体经济成效逐步显现。孟玮表示，下一步将从制度建设、数字基础设施、产业创新发展、数字化转型等方面发力，持续做强做优做大我国数字经济。一方面，培育一批具有核心竞争力的生态主导型企业，加快打造具有国际竞争力的数字产业集群，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。另一方面，强化各领域、各行业全方位、全链条数字化改造政策引领，同时积极提出数字经济的“中国倡议”“中国方案”，开展数字经济治理合作。

孟玮表示，下一步，将扎实做好经济运行监测、形势分析和对策研究，适时出台务实管用的政策举措，巩固拓展向好势头，推动经济运行持续整体好转。同时，加快落实已经确定的若干政策措施，持续巩固经济恢复发展基础，努力实现全年目标任务。（记者顾阳）

(责编：王仁宏、陈键)

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